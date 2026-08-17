Liverpool rebaja a precio de regalo el televisor Samsung de 32 pulgadas HD TV por menos de $3,500 y en hasta 13 MSI

Todavía existe demanda importante en el mercado mexicano de televisores compactos de 32 pulgadas, aunque en los últimos años el tamaño estándar de sala haya migrado hacia 55, 65 o incluso 75 pulgadas. Liverpool tiene rematado el televisor Samsung LED de 32 pulgadas resolución HD modelo UN32H5000FFXZX con Tizen en 2,999 pesos, cuando el catálogo original marcaba 4,284.29 pesos.

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La rebaja son 1,285.29 pesos, equivalentes al 30 por ciento del precio original. Un descuento excepcional dentro del segmento pantallas compactas del retail mexicano actual, considerando que el modelo pertenece a la línea H5000F 2025 recientemente actualizada por Samsung. Liverpool ofrece pago diferido a hasta 13 mensualidades sin intereses de 263.65 pesos..

Samsung H5000F 2025: qué ofrece la línea HD accesible actualizada de Samsung

La serie H5000F es la propuesta HD más accesible del catálogo Samsung 2025, dirigida específicamente a compradores que buscan tamaños compactos para espacios específicos sin migrar al segmento premium 4K UHD.

TV Samsung Led 32 pulgadas en Liverpool (Liverpool)

Estas son las características verificadas del Samsung UN32H5000FFXZX según ficha oficial Samsung México:

Pantalla LED plana de 32 pulgadas con resolución HD nativa 1366 x 768 píxeles.

con resolución HD nativa 1366 x 768 píxeles. Sistema operativo Tizen con One UI más 7 años de actualizaciones oficiales.

más 7 años de actualizaciones oficiales. Compatibilidad HDR para calidad de imagen mejorada en contenido compatible.

para calidad de imagen mejorada en contenido compatible. Object Tracking Sound Lite para experiencia de audio con seguimiento de acción.

para experiencia de audio con seguimiento de acción. Samsung Knox Security para protección de datos y privacidad.

para protección de datos y privacidad. Samsung TV Plus con más de 750 canales gratuitos vía streaming.

con más de 750 canales gratuitos vía streaming. Daily+ para gestión de actividades diarias desde la pantalla.

para gestión de actividades diarias desde la pantalla. Quick Remote para controlar el televisor desde smartphone Samsung.

para controlar el televisor desde smartphone Samsung. Modos de ahorro energético con IA para optimización automática del consumo.

para optimización automática del consumo. Audio 2 canales con potencia estándar del segmento.

con potencia estándar del segmento. Conectividad completa con 2 puertos HDMI + 1 puerto USB-A + WiFi + Ethernet.

con 2 puertos HDMI + 1 puerto USB-A + WiFi + Ethernet. Sin Bluetooth integrado (característica no incluida en línea H5000F entrada).

(característica no incluida en línea H5000F entrada). Dimensiones compactas de 73.32 x 45.18 cm ideales para espacios reducidos.

Liverpool maneja envío gratuito estándar y también permite recolección directa en sucursal mediante Click & Collect sin cargo adicional. Al configurar el equipo será necesario vincular una cuenta Samsung para acceder a Tizen, Samsung TV Plus, Daily+, Knox Security y actualizaciones automáticas del sistema. Antes de finalizar la compra conviene verificar que el vendedor sea directamente Liverpool y no un tercero del marketplace, sobre todo tratándose de un producto con línea de lanzamiento reciente 2025.

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