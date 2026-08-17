Bodega Aurrera rebaja en $1,659 el teléfono celular Samsung Galaxy A56 5G de 256GB liberado en hasta 18 mensualidades

Bodega Aurrera ha puesto en promoción el Samsung Galaxy A56 5G en su versión de 256 GB y actualmente cuesta $7,340 pesos, con posibilidad de pago en mensualidades. El smartphone en cuestión se vende liberado, por lo que funciona con cualquier compañía telefónica.

El teléfono, disponible en color grafito, cuenta con pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, 12 GB de memoria RAM, batería de 5,000 mAh con carga rápida y un sistema de cámara triple encabezado por un sensor de 50 MP con estabilización óptica.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A56 5G en Bodega Aurrera y cómo pagarlo?

El precio original del Samsung Galaxy A56 era de $8,999, pero Bodega Aurrera ha aplicado una rebaja de $1,659 pesos, por lo que actualmente el equipo se consigue a $7,340 pesos en la tienda en línea.

Además del descuento, Bodega Aurrera dispone de diferentes esquemas de mensualidades fijas según la tarjeta de pago. Con BBVA, las opciones son de 3 meses de $3,670 o 12 meses de $917.50, con un total a pagar de $11,010. Con CrediBodega, las alternativas son de 4 meses de $3,211.25 o 18 meses de $713.61, con un total de $12,845.

El Samsung Galaxy A56 5G, en color grafito, está en rebaja en Bodega Aurrera. El equipo viene liberado. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy A56 5G disponible con descuento en Bodega Aurrera?

Según la descripción del producto, el Samsung Galaxy A56 “cuenta con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas y está potenciado por un procesador Exynos 1580 con hasta 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno”.

En fotografía, el equipo tiene una cámara triple cuyo sensor principal es de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS). Su batería es de 5,000 mAh de carga rápida.

Entre el resto de sus prestaciones, el teléfono vendido por Bodega Aurrera incluye resistencia al agua, parlantes estéreo, lector de huellas bajo la pantalla y sistema operativo Android 15. Es compatible con redes 5G, usa Nano SIM y viene desbloqueado para cualquier compañía celular.

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