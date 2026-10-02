Mabe rebaja en $7,330 pesos el combo de lavadora 20kg de carga superior y secadora a gas con sanitizado

Si tienes que renovar más de un electrodoméstico en tu lavandería, debes saber que Mabe tiene en descuento dos productos que, comprados juntos, suman una rebaja de $7,330 pesos: la secadora a gas con Sanitizado y la lavadora Aqua Saver Green Automática de 20 kilogramos.

Aunque no se ofrecen como un combo, sino como dos artículos independientes de la tienda, ambos están rebajados al mismo tiempo. Esto es lo que tienes que saber sobre su precio, descuentos y características.

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¿Cuánto cuestan la secadora y la lavadora Mabe?

La secadora a gas Mabe tenía un precio de $16,749.24 pesos en la tienda oficial. Ahora puede conseguirse a $12,198.97 pesos, con un descuento del 27%. Por su parte, la lavadora Aqua Saver Green costaba $13,899.12 pesos, y su precio actual es de $11,119.30 pesos, con una rebaja del 20%.

Si se suman ambos descuentos, la rebaja total entre los dos productos llega a $7,330 pesos.

El ciclo de sanitizado de la secadora elimina el 99.9% de bacterias, según pruebas de laboratorio. (Mabe)

¿Qué características tiene la secadora Mabe a gas con sanitizado con descuento?

La secadora Mabe es “la más fácil de usar por su diseño, gracias a la renovación en gráficos”. Su ciclo de sanitizado promete eliminar el 99.9% de bacterias, según resultados basados en pruebas de laboratorio.

Cuenta con la función Energy Saver Green, que según Mabe equivale a un ahorro del 10% de energía —comparable a mantener apagados hasta 56 focos LED encendidos—, y con el sistema Long Vent, que ofrece más y mejor aire caliente para un secado eficiente. También incluye sensores Ready 2 Wear, un doble sensor que mide temperatura y humedad para cuidar mejor la ropa.

El aparato tiene 10 programas y un ciclo manual de secado por tiempo de hasta 80 minutos, con 4 niveles de temperatura. Cuenta con filtro atrapapelusas, luz en el tambor, display, inicio programado y ciclo antibacterial.

Sus medidas son 110 cm de alto, 68 cm de ancho y 75 cm de profundidad, con un peso de 48.71 kg.

La tecnología Aqua Saver Green de la lavadora Mabe permite ahorrar hasta 76% de agua por lavado. (Mabe)

¿Qué características tiene la lavadora Aqua Saver Green de 20 kg de Mabe?

La lavadora Mabe con descuento es automática y con capacidad para 20 kilogramos. Cuenta con un agitador tipo Spiral Washing, pensado para un lavado impecable en cargas de ropa extra grandes, y también incluye ciclo de sanitizado, con la misma tecnología que elimina el 99.9% de bacterias.

Su tecnología Aqua Saver Green permite ahorrar hasta 76% de agua por lavado, en comparación con otras lavadoras automáticas de la marca, según Mabe. Tiene un ciclo delicado, pensado para prendas que requieren un cuidado más suave, y una gran capacidad de carga, que permite lavar más ropa por ciclo y reducir la cantidad de cargas necesarias.

La lavadora tiene 11 programas automáticos y un programa manual de remojo, con 6 niveles de temperatura. El control es de 4 perillas, el tipo de lavado es por agitador, y cuenta con seguro de tapa tipo quick release. Funciona con 127V/60Hz, y sus medidas son 113 cm de alto, 69 cm de ancho y 69 cm de profundidad.

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