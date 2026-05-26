Bodega Aurrera deja el Samsung Galaxy A26 5G a precio de regalo con seis años de actualizaciones y pantalla Super AMOLED

Bodega Aurrera sumó una de las ofertas más relevantes del mes sobre la gama media reciente de Samsung. El Galaxy A26 5G en su versión superior de 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM y color verde pasó ade $5,999 a $4,289 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,710 pesos y equivale al 28% de descuento sobre el precio de catálogo. La oferta deja al modelo —el más accesible del trío Galaxy A 2025 (A26-A36-A56)— por debajo de los $4,300 pesos en su configuración más completa, una ventana de precio inusual considerando que la versión 128 GB/6 GB se lanzó al mercado mexicano por $5,999 pesos hace poco más de un año.

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El esquema de pagos contempla las opciones habituales de Bodega Aurrera: pago de contado, débito, monedero Cashi, meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

Características del Samsung Galaxy A26 5G

El Galaxy A26 5G pertenece a la generación 2025 de la serie Galaxy A y se posiciona como el modelo de entrada del trío con el que Samsung renovó su gama media en el mercado mexicano. La configuración disponible en Bodega Aurrera es la versión superior con el doble de almacenamiento y un tercio más de RAM que la versión estándar. Estas son sus especificaciones técnicas verificadas:

Pantalla: Super AMOLED de 6.7 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz, protección Gorilla Glass y diseño con notch.

Super AMOLED de 6.7 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz, protección Gorilla Glass y diseño con notch. Procesador: Samsung Exynos 1280 octa-core.

Samsung Exynos 1280 octa-core. Memoria: 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, ampliables hasta 1 TB mediante microSD.

8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, ampliables hasta 1 TB mediante microSD. Cámara principal trasera: 50 MP con estabilización.

50 MP con estabilización. Cámaras secundarias: ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP.

ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP. Cámara frontal: 13 MP.

13 MP. Batería: 5,000 mAh con carga rápida de 25W.

5,000 mAh con carga rápida de 25W. Conectividad: 5G dual SIM, NFC, WiFi y Bluetooth.

5G dual SIM, NFC, WiFi y Bluetooth. Sistema operativo: Android 15 con One UI 7 y Galaxy AI integrada en funciones seleccionadas.

Android 15 con One UI 7 y Galaxy AI integrada en funciones seleccionadas. Color disponible en esta oferta: verde oscuro.

Samsung Galaxy A26 5g Dual sim en Bodega Aurrera El producto tiene $1,710 de descuento. (Bodega Aurrera)

El argumento clave: seis años de actualizaciones en gama de entrada

El diferenciador editorial más fuerte de este equipo no está en el descuento puntual, sino en la promesa de seis años de actualizaciones de Android y parches de seguridad que Samsung garantiza para toda la familia Galaxy A 2025, incluido el modelo más accesible. En la práctica, esto significa que un Galaxy A26 comprado hoy puede recibir hasta Android 21 hacia 2031, manteniéndose actualizado durante un periodo que duplica el promedio de la gama media-baja en México y que ninguna marca china competidora en este rango de precio ofrece actualmente.

Combinado con la configuración 256 GB/8 GB —que normalmente se vende como gama media estándar en otras marcas—, este equipo se convierte en una de las propuestas más sólidas del segmento para quienes buscan vida útil prolongada por debajo de $4,500 pesos. El argumento se refuerza si se considera que el modelo superior del trío, el Galaxy A36 5G, también cayó recientemente en Bodega Aurrera a $4,899 pesos: la diferencia de $610 pesos entre A26 y A36 en sus respectivas configuraciones disponibles abre una decisión clara para el comprador entre Exynos 1280 con 8 GB de RAM (A26) o Snapdragon 6 Gen 3 con 6 GB de RAM y carga rápida de 45W (A36).

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea.

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