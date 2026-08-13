Walmart remata la pantalla Samsung de 58 pulgadas 4K con $1,341 de descuento y hasta 13 meses sin intereses

Si esa Smart TV que compraste hace años ya empieza a fallar con las apps de streaming, esta oferta te va a interesar. Walmart tiene rematada la pantalla Samsung Crystal UHD de 58 pulgadas modelo UN58U8000FFXZX en 7,599 pesos, cuando su precio de catálogo marcaba 8,940 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Son 1,341 pesos de descuento directo sobre el precio original, lo que se traduce en un 15 por ciento de ahorro para tu bolsillo. Y si no puedes pagarla de contado, la cadena ofrece hasta 13 meses sin intereses con mensualidades de $584.54.

Samsung Crystal UHD: lo que hace competitivo a este modelo

La línea Crystal UHD de Samsung se ha vuelto popular en México. Básicamente es la propuesta media accesible del catálogo Samsung 2025, ubicándose entre las líneas económicas Serie 4 y las premium Neo QLED y OLED. Su procesador Crystal 4K es el mismo tipo de tecnología que Samsung usa en modelos más caros.

TV 58 Pulgadas Smart TV Crystal UHD en Walmart (Walmart)

Estas son las características clave de la pantalla Samsung UN58U8000FFXZX según ficha oficial Samsung México:

Pantalla LED plana de 58 pulgadas con resolución 4K UHD real de 3840 x 2160 píxeles (cuatro veces más definida que Full HD).

con resolución 4K UHD real de 3840 x 2160 píxeles (cuatro veces más definida que Full HD). Dynamic Crystal Color con más de mil millones de tonos para colores vibrantes y naturales.

con más de mil millones de tonos para colores vibrantes y naturales. Procesador Crystal 4K que optimiza automáticamente color, contraste y nitidez en cada escena.

que optimiza automáticamente color, contraste y nitidez en cada escena. PurColor para reproducción cromática amplia y más realista.

para reproducción cromática amplia y más realista. Compatibilidad HDR que aumenta el rango dinámico y muestra detalles tanto en escenas oscuras como brillantes.

que aumenta el rango dinámico y muestra detalles tanto en escenas oscuras como brillantes. Motion Xcelerator para reducir el desenfoque en deportes rápidos y películas de acción.

para reducir el desenfoque en deportes rápidos y películas de acción. Tizen OS con acceso a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Vix, YouTube y las principales apps de streaming.

con acceso a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Vix, YouTube y las principales apps de streaming. Asistente Bixby integrado con control por voz sin dispositivos adicionales.

integrado con control por voz sin dispositivos adicionales. Compatible con Amazon Alexa para ejecutar comandos por voz.

para ejecutar comandos por voz. SmartThings para conectar el ecosistema Samsung del hogar (refrigerador, lavadora, focos, aire acondicionado, celular).

para conectar el ecosistema Samsung del hogar (refrigerador, lavadora, focos, aire acondicionado, celular). Apple AirPlay para compartir contenido desde iPhone o iPad con un solo toque.

para compartir contenido desde iPhone o iPad con un solo toque. Diseño MetalStream delgado y elegante para colgar en pared sin ocupar mucho espacio.

delgado y elegante para colgar en pared sin ocupar mucho espacio. Conectividad completa con Wi-Fi + Bluetooth + Ethernet + 3 puertos HDMI + puerto USB.

con Wi-Fi + Bluetooth + Ethernet + 3 puertos HDMI + puerto USB. Dimensiones de 128.6 cm de ancho x 80 cm de alto x 22.2 cm de profundidad.

El televisor es ideal para familias que renuevan la pantalla principal después de varios años, parejas jóvenes armando su primer hogar completo, audiencia que ya tiene ecosistema Samsung en casa (celular Galaxy, refri Bespoke, audífonos Galaxy Buds) y quiere integrar todo en SmartThings.

La pantalla llega con 12 meses de garantía oficial Samsung México y la cadena maneja envío gratuito con recolección alternativa en sucursal mediante Pickup sin costo. La entrega en pantallas de este tamaño toma entre 5 y 10 días hábiles según código postal.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.