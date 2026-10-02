En plena transmisión en vivo camioneta arrolla a reportera y camarógrafo en Monterrey

Una reportera y un camarógrafo que se encontraban realizando una transmisión en vivo fueron arrollados por una camioneta que perdió el control y el hecho quedó grabado y de inmediato se hizo viral en redes sociales.

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Camioneta arrolla a reportera y camarógrafo

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas de este viernes en la calle Pedro Martínez. La reportera y el camarógrafo se encontraban transmitiendo en vivo cuando un conductor de una camioneta tipo Jeep Patriot perdió el control y se impactó contra ellos.

En la grabación se puede ver cómo la reportera esta realizando una narración sobre un accidente en el que un motociclista choca contra un árbol cuando de pronto se ve una camioneta que pierde el control y se impacta contra ella y solo se escuchan gritos.

🚨#AlertaADN Una reportera y un camarógrafo fueron atropellados mientras cubrían las afectaciones por las lluvias en Monterrey, Nuevo León.



📍Así fue captado el momento: pic.twitter.com/SOp0tpS1Zb — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 2, 2026





En el lugar de los hechos agentes de tránsito y servicios públicos realizaron labores de limpieza por el deslave.





Reportera y camarógrafo fueron trasladados al hospital

Ante el accidente, acudieron elementos de Tránsito, Protección Civil y la Cruz Roja para atender a los lesionados. Se trata de Alma de la Rosa quién afortunadamente solo sufrió algunos golpes y contusiones y Cristo Morales quien habría sufrido una fractura en una de sus piernas.

Ambos fueron trasladados al Hospital de Zona número 21 para recibir la atención médica necesaria. Mientras que el conductor de la camioneta de 19 años fue puesto a disposición de la policía para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

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