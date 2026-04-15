Si estás en búsqueda de cambiar de celular te tenemos muy buenas noticias, pues la página web de la Bodega Aurrerá colocó un importante descuento en el precio final del Samsung Galaxy A56, el cual es considerado como uno de los mejores de su gama gracias a su cámara de 64 megapíxeles.

De acuerdo con el anuncio de la tienda de autoservicio, este celular inteligente se puede adquirir a pagos mensuales con tarjetas participantes. Es por ello que a continuación en adn Noticias te daremos a conocer el precio final, características y demás detalles.

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Precio del Samsung Galaxy A56 en Bodega Aurrerá

El precio original del Samsung Galaxy A56 tiene un precio real de 7 mil 269 pesos en la página web de la Bodega Aurrerá, sin embargo, con el descuento antes mencionado, el costo final queda en tan solo 6 mil 699 pesos.

Se mencionó que los interesados podrán adquirir este smartphone con 12 pagos mensuales de tan solo 558.25 pesos, los cuales harán que te liberen el celular en un lapso de tan solo un año.

Características del Galaxy A56 con oferta en Aurrerá

Al ser un celular completamente nuevo, es decir que no fue reacondicionado para su venta, este Galaxy A56 cuenta con un diseño sobrio y moderno que está acompañado con una pantalla de 6.7 pulgadas.

Se destaca que el celular cuenta con una batería de 5000 mAh, así como una cámara triple de 64 megapixeles en la principal, así como 5 y 2 megapixeles extras en las herramientas extras con las que cuenta.

¿Cómo comprar en descuento el Galaxy A56?

Para aprovechar el descuento que la Bodega Aurrerá colocó en el Galaxy A56, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, en el cual podrás seleccionar el producto y elegir a qué domicilio quieres que lo envíen.

Es importante tomar en cuenta las tarjetas participantes en la oferta al momento de querer realizar la compra, esto con la finalidad de evitar contratiempos.

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