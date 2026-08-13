Costco rebaja en $10,000 pesos el celular Samsung Galaxy S26 Ultra de 512GB hasta el 23 de agosto o agotar stock

Costco ha dispuesto una importante rebaja sobre el Samsung Galaxy S26 Ultra que alcanza los $10,000 pesos de descuento. Pero hay un tiempo límite para adquirir el smartphone de Samsung, ya que la oferta finaliza el 23 de agosto, según lo previsto, o al agotar stock.
El teléfono ofertado por Costco en descuento sobresale por su diseño refinado, privacy display, rendimiento optimizado y un sistema de cámaras más brillante que modelos anteriores.
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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S26 Ultra en Costco?
El Samsung Galaxy S26 Ultra tenía un precio original de $32,999, pero Costco dispuso un ahorro de $10,000 sobre el equipo, por lo que actualmente el dispositivo se puede adquirir a solo $22,999 en la tienda online, con envío incluido.
Es importante mencionar que la oferta es exclusiva en línea y por tiempo limitado: del 5 al 23 de agosto de 2026.
El equipo se puede adquirir en color violeta, azul cielo o negro, de acuerdo con la publicación de Costco.
¿Cuáles son las características del Samsung Galaxy S26 Ultra disponible en Costco con $10,000 pesos de descuento?
De acuerdo con la descripción del producto en Costco, el Galaxy S26 Ultra cuenta con un procesador personalizado que transforma la experiencia del usuario gracias a la integración de NPU, GPU y CPU mejorados para un mayor rendimiento.
El Samsung Galaxy S26 Ultra destaca por una isla de cámara de vidrio con diseño refinado y Nightography, una tecnología que permite aperturas más amplias y reducción de ruido, lo que se traduce en videos nítidos y detallados incluso en entornos de poca luz. Las especificaciones de cámaras del equipo son:
- Ultra Gran Angular: 50MP F1.9
- Gran Angular: 200MP F1.4 / Zoom óptico de calidad 2x.
- Teleobjetivo: 50MP F2.9 / Zoom óptico 5x y Zoom óptico de calidad 10x.
- Teleobjetivo: 10MP F2.4 / Zoom óptico 3x.
- Cámara de Selfie: 12MP F2.2
Otro aspecto destacado del Samsung Galaxy S26 Ultra es su Privacy Display, que permite ocultar información privada de miradas ajenas.
El aparato a la venta en Costco es resistente al agua y está fabricado con un marco de Armor Aluminum y vidrio Corning Gorilla, pensado para una mayor durabilidad.
En cuanto a especificaciones técnicas, el Galaxy S26 Ultra cuenta con:
- Capacidad de Almacenamiento: 512GB
- Sistema Operativo: Android 16
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy.
- Tipo de Pantalla: Dynamic AMOLED 2x
- Tamaño de Pantalla: 6.9″
- Compañía Telefónica: Liberado
- Incluye S Pen
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