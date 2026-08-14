Costco está rematando el celular Samsung Galaxy A57 de 256GB con $2,900 de descuento: la oferta vence el 17 de agosto o hasta agotar stock

Si estás pensando en adquirir un celular nuevo que sea cómodo para llevar, resistente y a la vez accesible, entonces el Samsung Galaxy A57 podría ser la opción. El dispositivo cumple esas características y, además, está con $2,900 pesos de descuento en Costco, por lo que su precio actual en la tienda es de $7,899 pesos.

Pero la oferta es por tiempo limitado. Esto es lo que tienes que saber sobre el dispositivo a la venta en Costco, precio y características.

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¿Cuánto cuesta exactamente el Samsung Galaxy A57 con descuento en Costco?

El Galaxy A57 tenía un precio original de $10,799 pesos, pero con el ahorro de $2,900 pesos dispuesto por Costco, el equipo, de color lila y 256 GB, cuesta ahora $7,899 pesos en total, con envío incluido.

Pero el tiempo corre para adquirir el producto. La rebaja en este celular Samsung comenzó el 12 de agosto de 2026 y según lo previsto se extenderá hasta el día 17 de agosto, o hasta agotar existencias.

La oferta en Costco del Samsung Galaxy A57. (Costco)

¿Cuáles son los aspectos destacados del Samsung Galaxy A57 a la venta en Costco?

El equipo Samsung con descuento en Costco está diseñado para ser cómodo y elegante. Su diseño delgado es ligero, cómodo para sostener en las manos y con una silueta con acabado brillante. La cámara triple se ubica sobre un relieve “con un elegante efecto translúcido” y la parte posterior tiene un acabado de cristal brillante, lo que aporta elegancia al dispositivo.

La protección IP68 del Galaxy A57 protege al teléfono de la suciedad y las salpicaduras y el Corning Gorilla Glass Victus+ “ofrece durabilidad y resistencia a los arañazos”.

El celular a la venta en Costco con $2,900 pesos de descuento también promete soporte de software a largo plazo, de hasta 6 actualizaciones de sistema operativo y seguridad.

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