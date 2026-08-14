Liverpool está rematando el celular Honor Magic7 Lite de 512 GB con $3,500 pesos de descuento y hasta 6 meses sin intereses

Una nueva rebaja está captando la atención de los usuarios que están en busca de un nuevo celular. Liverpool está rematando el Honor Magic7 Lite a $7,353, unos $3,500 menos de su valor original. El equipo viene con 512 GB de almacenamiento, procesador Snapdragon 6 de primera generación y cámara principal de 108 MP.

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¿Cuánto sale el Honor Magic7 Lite en Liverpool y qué opciones de MSI hay disponibles?

El celular Honor Magic7 Lite tenía un valor original de $10,899 pesos en Liverpool, pero la tienda bajó el precio a $7,353, una rebaja de $3,546 pesos. El equipo, disponible en colores cian, negro y morado, viene desbloqueado y cuenta con envío gratis a domicilio y opciones de recoger en tienda.

La cadena de ventas también ofrece opciones de pago en diferido con hasta 6 meses sin intereses (MSI). Las alternativas disponibles con tarjetas Liverpool son:

3 MSI de $2,451 pesos

6 MSI de $1,225.50 pesos

Pago único de $7,353 pesos

En tanto, con otras tarjetas Visa y MasterCard, las alternativas son de pago único o 3 MSI de $2,451 pesos.

Honor Magic7 Lite El celular se puede adquirir en tres colores en Liverpool. (Liverpool)

¿Cuáles son las especificaciones técnicas del Honor Magic7 Lite a la venta en Liverpool?

El equipo con descuento en Liverpool “es un smartphone que destaca por su equilibrio entre rendimiento, autonomía y diseño”, subraya la tienda en la ficha del producto. Su procesador Snapdragon 6 Gen 1 permite realizar varias tareas al mismo tiempo y jugar sin perder fluidez.

La calidad de las fotos que se pueden tomar es uno de los aspectos más destacados de este celular Honor, ya que cuenta con cámara principal de 108 MP con estabilización óptica y sensor secundario de 5 MP para tomas ultra gran angular.

Otras especificaciones técnicas del equipo a la venta en Liverpool son:

Sim: Nano SIM

Memoria RAM: 8 GB

Pantalla: AMOLED de 6.78 pulgadas

Capacidad de batería: 6600 mAh

Conectividad: bluetooth y NFC

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