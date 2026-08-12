La función del Samsung Galaxy S26 que cambiará para siempre cómo usas tu teléfono

La batería podría convertirse en una de las características más importantes de la nueva generación de smartphones con el Samsung Galaxy S26 Ultra, la compañía surcoreana busca reducir una de las preocupaciones más comunes de los usuarios: quedarse sin energía durante el día.

Samsung apuesta por una combinación de una potente batería, eficiencia energética y carga rápida, en lugar de depender únicamente de aumentar la capacidad de la batería.

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The One UI 9 Beta 5 update is here for the Galaxy S26, Galaxy S26+, and the Galaxy S26 Ultra. Available in India and Korea, and could be released in more beta countries today.



- Firmware version: S94xxXXU4ZZH6

- Download size: 1GB+

- Security patch: August 2026



The update fixes… pic.twitter.com/PTXSN6K1et — SamMobile - Samsung news! (@SamMobiles) August 12, 2026

¿Qué tiene de especial la batería del Galaxy S25 Ultra?

El Galaxy S26 Ultra integra una batería de 5, 000 mA y, de acuerdo con Samsung, uede alcanzar hasta 31 horas de reproducción de video. La compañía atribuye esta autonomía no solamente a la capacidad de la batería sino no también al procesador y a las optimizaciones del sistema para administrar mejor el consumo energético.

Esto resulta especialmente relevante porque el teléfono incorpora funciones exigentes como Galaxy AI, una cámara de 200 megapixeles, Space Zoom con Inteligencia Artificial, edición avanzada de fotografías y video, además de herramientas para videojuegos.

¿Qué pasa si te quedas sin batería en tu Samsung Galaxy S26 Ultra?

Aquí aparece otra de las apuestas importantes, el Galaxy S26 Ultra incorpora su Fast Charging 3.0, tecnología que utilizando un cargador compatibl, puede recuperar hasta 75% de batería en aproximadamente 30 minutos.

La idea es sencilla: una pausa relativamente corta podría ser suficiente para recuperar buena parte del autonomía y continuar utilizando el teléfono.

¿Por qué el Samsung Galaxy S26 Ultra cambia la expericencia del usuario?

El verdadero cambio no estaría solamente en tener más batería y no en dejar de pensar constantemente en el porcentaje restante. Samsung planea un teléfono capaz de combinar Inteligencia Artificial, potencia y fotografía avanzada sin convertir cada función en una preocupación para el consumo energético; ¿La próxima gran evolución de los smartphones será tener más funciones o conseguir que podamos utilizarlas durante todo el día sin preocuparnos por la batería? Coméntanos en redes sociales.

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