El Samsung Galaxy A57 cuesta $827 pesos menos en Nuevo Laredo que en el resto de México: así funciona el IVA del 8%

Para quienes están pensando en cambiar de celular, comprar el Samsung Galaxy A57 5G de 256 GB en Nuevo Laredo, Tamaulipas, puede representar un pequeño respiro para el bolsillo. El equipo tiene un precio regular de $11,999 pesos, pero en algunos comercios de la frontera la diferencia puede rondar los $827 pesos.

Esto se debe a que durante 2026 ciertos establecimientos de la zona pueden cobrar 8% de IVA en lugar del 16%. Bajo esa condición, el celular quedaría en aproximadamente $11,171.48 pesos, siempre que la tienda participe en el beneficio y la entrega se realice dentro de la región fronteriza.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A57 con IVA del 8%?

La diferencia no consiste en restar directamente otro 8% al precio publicado, ya que primero es necesario conocer cuánto cuesta el equipo antes de impuestos.

Tomando como referencia los $11,999 pesos, el cálculo queda así:

Precio con IVA del 16%: $11,999

Precio antes de impuestos: aproximadamente $10,343.97

Precio con IVA del 8%: aproximadamente $11,171.48

Ahorro estimado: $827.52

Un equipo eficaz y rendidor. El A57 es considerado un equipo de gama media-alta. (Gemini)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy A57 5G?

El Galaxy A57 llegó a México durante 2026 como parte de la nueva generación de la serie A. Además de sus 256 GB de almacenamiento, incorpora una pantalla Super AMOLED+ y distintas herramientas de inteligencia artificial para fotografía, búsqueda y edición.

Entre sus principales características se encuentran:

Pantalla Super AMOLED+ de 6.7 pulgadas

Frecuencia de actualización de hasta 120 Hz

Cámara principal de 50 MP

Ultra gran angular de 12 MP y macro de 5 MP

Cámara frontal de 12 MP

256 GB de almacenamiento

Batería de 5,000 mAh

Carga rápida que puede alcanzar alrededor del 60% en 30 minutos

Resistencia al agua y polvo IP68

Android 16 con One UI 8.5

Circle to Search, Object Eraser y Best Face

Hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y One UI

Por su parte, Samsung señala que la batería puede ofrecer hasta dos días de uso, aunque la autonomía varía según las aplicaciones, la conexión a la red y los hábitos de cada persona.

¿Por qué en Nuevo Laredo se puede pagar IVA del 8%?

Nuevo Laredo forma parte de la Región Fronteriza Norte, donde durante 2026 se mantiene un estímulo que permite reducir a la mitad la tasa general del IVA en las operaciones que cumplen con las condiciones establecidas.

De acuerdo con el SAT, en Tamaulipas también están incluidos los municipios de:

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

El beneficio continuará vigente durante 2026, luego de la modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025.

¿Todas las tiendas de Nuevo Laredo cobran IVA del 8%?

No necesariamente ya que el estar en Nuevo Laredo no significa que todos los establecimientos deban cobrar la tasa reducida, ya que cada comercio tiene que cumplir con los requisitos y realizar el trámite correspondiente ante el SAT.

Además, en compras como la de un celular, la entrega del producto debe realizarse dentro de la región fronteriza. Si una tienda ubicada en la zona envía el artículo fuera de ella, corresponde aplicar la tasa general del 16%.

Por eso, antes de realizar una compra de mayor precio, lo mejor es preguntar si el establecimiento aplica el beneficio y revisar la tasa de IVA que aparece finalmente en la factura.

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