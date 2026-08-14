¿Qué tiene Erling Haaland? La ciencia explica por qué tantas mujeres lo encuentran guapo

Durante el Mundial 2026 hubo un futbolista que consiguió una cantidad bastante seria de miradas fuera de la cancha, se trata del futbolista, Erling Haaland.

El delantero noruego no solamente llamó la atención por sus goles y por llevar a su selección hasta los cuartos de final; entre memes, entrevistas, celebraciones y sus peculiares ocurrencias, consiguió que hasta quienes no estaban tan pendientes del fútbol terminaran preguntándose: ¿qué tiene este hombre que resulta tan atractivo?

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Porque sí, podemos hablar de sus 1.95 metros de estatura, su físico de atleta y su característica melena rubia, pero aparentemente el asunto va mucho más allá y un psicólogo nos dio la respuesta.

¿Por qué Erling Haaland es tan atractivo?

De acuerdo con Camilo Aguilera, psicólogo clínico, profesor de la Universidad Autónoma de Chile y psicoeducador, una de las claves está en algo que no necesariamente tiene que ver con su apariencia: la seguridad que proyecta.

El especialista explicó a BioBioChile que Haaland transmite una seguridad estable, tanto dentro como fuera de la cancha, pero sin apoyarse en la agresividad o en la necesidad de demostrar que es “el más fuerte”.

Y aquí empieza lo interesante.

1. Su autenticidad suma puntos

Haaland tiene una característica que, según el especialista, resulta especialmente atractiva: parece ser él mismo.

El noruego suele protagonizar momentos bastante peculiares frente a las cámaras, hace bromas, se muestra espontáneo y no parece tener demasiado miedo de hacer el ridículo.

En pocas palabras no intenta verse perfecto todo el tiempo y es que nadie es perfecto en esta vida, solo Earling Haaland.

Para Aguilera, esa autenticidad puede ser uno de los elementos que hacen que el futbolista resulte todavía más atractivo, porque se percibe como alguien que no necesita construir una personalidad para agradar.

Y seamos honestas, después de ver a tantos famosos cuidando cada movimiento frente a una cámara, encontrarte a un hombre que simplemente hace sus cosas y se ríe de sí mismo pues sí, suma puntos.

2. No tiene miedo de mostrar su lado sensible

Otro elemento que destaca el psicólogo es la cercanía emocional de Haaland con su familia.

El futbolista ha hablado de la importancia que tienen su pareja y su hijo en su vida, además de mostrar que disfruta pasar tiempo con ellos.

Para el especialista, esa conexión emocional también influye en la percepción del atractivo, porque las personas suelen valorar la posibilidad de construir una relación con alguien que disfrute genuinamente compartir tiempo y afecto.

Y aquí es donde el famoso estereotipo del futbolista serio, distante y que jamás muestra sentimientos empieza a quedarse un poquito viejo.

3. La famosa “masculinidad positiva”

Este probablemente sea el punto más interesante de toda la explicación, Aguilera habla de la “masculinidad positiva” que Haaland proyecta: una forma de relacionarse con su masculinidad que no depende de mostrarse agresivo, dominante o emocionalmente inaccesible.

Aunque dentro de la cancha puede competir al máximo, el futbolista también ha demostrado que puede regular sus emociones bajo presión sin necesitar imponerse mediante la fuerza.

Y eso, de acuerdo con el psicólogo, puede resultar atractivo porque combina características tradicionalmente asociadas con la masculinidad, como fuerza, éxito y seguridad, con otras que durante mucho tiempo fueron consideradas incompatibles con ella: sensibilidad, cercanía, vulnerabilidad y sentido del humor.

Entonces, ¿qué hace tan atractivo a Haaland?

La respuesta no estaría únicamente en que es alto, rubio, musculoso y uno de los delanteros más importantes del mundo.

El “fenómeno Haaland” tendría que ver con la combinación de varios elementos: seguridad, autenticidad, cercanía emocional, humor y una masculinidad menos rígida.

Y quizá ahí está el verdadero secreto, Haaland puede ser el delantero que mete dos goles contra Brasil en un Mundial y, al mismo tiempo, el tipo que aparece haciendo alguna ocurrencia frente a una cámara.

De hecho, el noruego terminó 2026 como uno de los grandes protagonistas del Mundial, después de marcar siete goles y ayudar a Noruega a alcanzar por primera vez los cuartos de final.

Así que ahora sí, la pregunta importante: ¿Qué es lo que a ti te parece más atractivo de Erling Haaland: el físico, la personalidad, el sentido del humor o esa combinación de “grandote pero sensible”?

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