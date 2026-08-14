Metro CDMX aclara descarrilamiento de vagón en Ticomán

Este viernes 14 de agosto el vagón de un tren del Metro CDMX se descarriló en la zona de talleres Ticomán, sin que se registraran personas lesionadas y la situación ya fue aclarada por las autoridades del transporte.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 8:00 de la mañana al hacer maniobras para tratar de reincorporarlo, sin embargo, hubo algunos problemas.

#IMPORTANTE |🔴 Se registró el descarrilamiento de un vagón del Metro de la Ciudad de México al interior de los talleres de Ticomán. El incidente ocurrió durante las maniobras para incorporar la unidad al servicio de la Línea 3, cuando el quinto vagón se salió aproximadamente un… pic.twitter.com/sVY9y1cshP — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 14, 2026

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¿Qué dijo el Metro CDMX sobre el descarrilamiento?

Tras el incidente, el director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, señaló que el descarrilamiento ocurrió luego de una probable falla en el aparato de cambio de vía.

El tren sin pasajeros salió de su posición en la vía durante las maniobras internas y las imágenes rápidamente se volvieron virales.

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