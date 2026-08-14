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Walmart remata el Galaxy Z Flip5 de 256GB en color menta con IA de Samsung y carga rápida

Se trata de un dispositivo plegable que ofrece mayor portabilidad al cerrarse para ocupar menos espacio, y otorga una gran versatilidad visual al abrirse.

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2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

Se acerca el final de año, por lo que, si estás pensando en renovar tu celular, Liverpool tiene la oportunidad perfecta. La tienda departamental puso en oferta el celular Samsung Galaxy Z Flip5 de 256 GB en color menta.

Se trata de un dispositivo plegable que ofrece mayor portabilidad al cerrarse para ocupar menos espacio, y otorga una gran versatilidad visual al abrirse para mostrar una pantalla de tamaño de una Tablet ideal para multitarea.

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Samsung Galaxy Z Flip5 precio

Liverpool oferta el teléfono por un precio de 11 mil 299, cuando el costo original es de 14 mil 999 pesos. Se trata de un ahorro de 3 mil 700 pesos. En esta ocasión la cadena no ofrece pago a meses sin intereses.

Puedes conseguir la oferta aquí.

Samsung Galaxy Z Flip5 características

El Samsung Galaxy Z Flip5 destaca por su gran pantalla externa de 3.4 pulgadas (Flex Window), un pliegue sin espacio gracias a su bisagra rediseñada, el procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 8 GB de RAM y batería de 3,700 mAh con carga de 25 W.

  • Pantalla interna: Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, resolución FHD+ (2640 x 1080 píxeles) y frecuencia variable de 1 a 120 Hz.
  • Pantalla externa (Flex Window): Super AMOLED de 3.4 pulgadas, resolución de 748 x 720 píxeles y 60 Hz para widgets y notificaciones.
  • Construcción: Cierre completamente plano sin huecos, vidrio Gorilla Glass Victus 2 y certificación de resistencia al agua IPX8.
  • Cámara principal trasera: Lente de 12 MP (f/1.8, OIS) y lente ultra gran angular de 12 MP (f/2.2).
  • Cámara frontal interna: Lente de 10 MP (f/2.2).
  • Batería: 3,700 mAh.
  • Carga: Carga rápida por cable de 25 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 4.5 W.

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