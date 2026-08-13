Walmart remata Honor 600 5G con cámara 200 MP y batería 7000 mAh con 35% descuento

En 2026 la marca china Honor dio uno de los saltos más notables del segmento smartphones de gama media-alta con el lanzamiento oficial de su nueva serie 600. Si estás buscando renovar celular y no quieres gastar más de 10 mil pesos por un equipo con especificaciones premium, esta oferta va directo para ti: el Honor 600 5G con 512 GB, cámara de 200 megapíxeles y batería de 7 mil miliamperios se encuentra en 9,749 pesos en Walmart, cuando su precio original marcaba $14,999.
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Son 5,250 pesos de descuento directo, equivalentes al 35 por ciento sobre el catálogo. Un ajuste bastante agresivo si consideramos que el modelo se lanzó apenas en abril de 2026 (versión internacional) y en México llegó con la variante de batería ampliada a 7 mil miliamperios (la europea trae 6,400). Walmart también ofrece pago diferido a 6 mensualidades sin intereses de $1,624.83.
Honor 600 5G: por qué está robando ojos del mercado mexicano
Honor viene siendo la marca que muchos usuarios eligen cuando quieren especificaciones premium sin pagar el precio de un Samsung Galaxy S26 Ultra o un iPhone 17 Pro. Su serie 600 apunta directamente a competir en el segmento medio-alto con equipos como el Samsung Galaxy A57, el Xiaomi Redmi Note 15 Pro y el propio Motorola Moto G86 Pro. La propuesta técnica se resume en tres pilares: cámara nocturna de 200 megapíxeles con estabilización óptica CIPA 6.0 (nivel profesional que rivaliza con smartphones más caros) + batería masiva de 7 mil mAh (una de las más grandes del segmento) + pantalla AMOLED ultra brillante de 8 mil nits (récord de brillo pico en toda la categoría smartphone según pruebas oficiales Honor Lab).
Estas son las características verificadas del smartphone según ficha oficial Honor:
- Pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas con resolución 1.5K (2728 x 1264 píxeles) + refresco 120 Hz + brillo pico récord de 8 mil nits.
- Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 fabricado en 4 nanómetros — chip Qualcomm gama media-alta 2026.
- 8 GB de RAM física + 8 GB de RAM virtual ampliable (16 GB efectivos con RAM Turbo activada).
- 512 GB de almacenamiento interno UFS sin ranura microSD.
- Cámara principal de 200 megapíxeles con apertura f/1.9 + estabilización óptica CIPA 6.0 + Modo Nocturno Ultra Nítido con IA.
- Cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles para paisajes amplios y grupos.
- Cámara frontal de 50 megapíxeles para selfies con detalle profesional.
- Grabación de video 4K UHD hasta 3840 x 2160 píxeles.
- Batería de 7 mil mAh (variante México) con hasta dos días de autonomía real según pruebas de Notebookcheck.
- Carga rápida HONOR SuperCharge de 80 watts para cargar de cero a 50 por ciento en unos 20 minutos aproximadamente.
- Resistencia máxima IP68 + IP69 + IP69K contra polvo, agua sumergida y chorros de agua a alta presión.
- Sistema operativo Android 16 con hasta 6 años de actualizaciones oficiales garantizadas (una de las coberturas más amplias del segmento Android).
- Lector de huellas en pantalla + parlantes estéreo + NFC + Wi-Fi 6 + Bluetooth.
- IA de Imagen a Video 2.0 para generar y editar contenido de video mediante diálogo (servicio en la nube opcional).
- Diseño ultra delgado de 7.8 mm con peso 190 gramos + acabado color negro versión mexicana.
El Honor 600 5G le va como anillo al dedo a fotógrafos aficionados que necesitan un celular con cámara seria sin gastar 25 mil pesos en un iPhone Pro. También funciona muy bien para creadores de contenido que graban video 4K frecuentemente o viajeros que están todo el día fuera y necesitan batería que aguante desde temprano hasta la noche sin cargar.
Walmart maneja envío gratuito a domicilio con tiempo estimado entre 3 y 7 días hábiles o recolección alternativa mediante Pickup en sucursal sin cargo adicional.
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