Liverpool pone en rebaja y remata con 33% de descuento la pantalla Samsung de 65 pulgadas 4K en hasta 13 MSI

Samsung despliega dentro del catálogo Liverpool su propuesta OLED premium más reciente de la generación 2026 con un ajuste comercial dirigido a audiencia hogar premium. La Pantalla Samsung OLED 65 pulgadas 4K modelo QN65S95HAFXZX con AI escalado 4K aparece con etiqueta actual de $40,713.75 pesos frente a los $57,141 pesos originales del catálogo Samsung México. La diferencia representa $16,427.25 pesos menos, cifra equivalente al 28.7 por ciento.

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Liverpool procesa pago diferido a 13 mensualidades sin intereses de $3,549.40 pesos con tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer. Las modalidades tradicionales operan simultáneamente sin restricción: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. El servicio Click & Collect habilita recolección directa en sucursal cuando exista existencia confirmada del modelo.

Qué introduce la línea OLED S95H 2026 dentro del catálogo Samsung premium

Samsung posiciona la serie S95H como el escalón absoluto premium del catálogo OLED 2026, ocupando el segmento top junto con las líneas Neo QLED 8K y Micro RGB dentro del portafolio pantallas Samsung. La propuesta técnica evoluciona respecto a la generación S95F de 2025 en tres pilares centrales: procesador NQ4 AI Gen2 con 128 redes neuronales para procesamiento inteligente, frecuencia de refresco 165 Hz que supera el estándar 120 Hz de la generación anterior e integración completa de Vision AI con capacidades específicas de asistente hogar. La línea S95H ocupa el escalón OLED premium ubicándose por encima de las líneas OLED S90H y S85H que son variantes accesibles del mismo segmento OLED Samsung.

Pantalla Samsung Smart TV OLED de 65 pulgadas 4K en Liverpool (Liverpool)

Estas son las especificaciones técnicas clave del Samsung QN65S95HAFXZX según ficha oficial Samsung México:

Fabricante y modelo: Samsung — variante QN65S95HAFXZX de la serie S95H OLED premium 2026.

— variante de la serie S95H OLED premium 2026. Panel: OLED con píxeles autoluminiscentes RGB + contraste infinito + densidad 68 ppi + resolución 4K UHD (3840 x 2160).

+ contraste infinito + densidad 68 ppi + resolución 4K UHD (3840 x 2160). Frecuencia de refresco: 165 Hz nativa — supera el estándar 120 Hz de la generación anterior para gaming ultra-high refresh rate + compatibilidad con PC gaming y consolas de nueva generación.

— supera el estándar 120 Hz de la generación anterior para gaming ultra-high refresh rate + compatibilidad con PC gaming y consolas de nueva generación. Procesador NQ4 AI Gen2: motor propietario Samsung con 128 redes neuronales para escalado inteligente hasta 4K + procesamiento de contraste + color + movimiento + sonido con IA dedicada.

motor propietario Samsung con para escalado inteligente hasta 4K + procesamiento de contraste + color + movimiento + sonido con IA dedicada. AI Escalado 4K: función específica destacada por Liverpool que convierte contenido HD y Full HD hasta calidad casi 4K nativa mediante inteligencia artificial.

función específica destacada por Liverpool que convierte contenido HD y Full HD hasta calidad casi 4K nativa mediante inteligencia artificial. OLED Glare Free: pantalla con acabado mate antirreflejos exclusivo Samsung S95 para eliminación completa de reflejos en ambientes iluminados.

pantalla con acabado mate antirreflejos exclusivo Samsung S95 para eliminación completa de reflejos en ambientes iluminados. Diseño ultra-delgado: grosor extremadamente reducido para instalación pegada a pared tipo cuadro (menor a 1 cm en algunas variantes).

grosor extremadamente reducido para instalación pegada a pared tipo cuadro (menor a 1 cm en algunas variantes). HDR premium: OLED HDR Pro + compatibilidad Dolby Vision + HDR10+ + HLG.

OLED HDR Pro + compatibilidad Dolby Vision + HDR10+ + HLG. Vision AI + SmartThings: integración con ecosistema Samsung del hogar + capacidades asistente inteligente + control por voz Bixby.

integración con ecosistema Samsung del hogar + capacidades asistente inteligente + control por voz Bixby. Sistema operativo: Tizen OS 2025 con Samsung Daily+ + 7 años de actualizaciones oficiales garantizadas .

con Samsung Daily+ + . Apps preinstaladas: Netflix + Amazon Prime Video + Disney+ + HBO Max + Vix + YouTube + Apple TV+ + Spotify + otras plataformas populares.

Forma de envío en Liverpool y garantía Samsung

Liverpool despacha directamente con cobertura nacional y envío gratuito para compras superiores a $499 pesos. Considerando las dimensiones y peso de una pantalla OLED 65 pulgadas premium (aproximadamente 145 cm ancho x 84 cm alto con peso entre 22-27 kilogramos según variante), la entrega requiere coordinación previa para garantizar acceso al inmueble. Tiempo estimado de entrega entre 5 y 10 días hábiles.

La pantalla incluye garantía oficial Samsung México de 12 meses que cubre defectos de fabricación del panel OLED, procesador NQ4 AI Gen2. sistemas electrónicos y control remoto Samsung. Liverpool respeta política de devolución dentro de 30 días posteriores a la recepción siempre que la pantalla no haya sido activada con cuenta Samsung y conserve el empaque original completo con todos los accesorios incluidos.

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