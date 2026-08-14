Walmart remata bastón ajustable con trípode y luz LED plegable para adultos mayores

Walmart tiene disponible en su catálogo un bastón ajustable con trípode y luz LED plegable en color negro por 719 pesos, específicamente diseñado para personas mayores que necesitan apoyo confiable para caminar dentro del hogar y en salidas cotidianas. Un simple resbalón puede convertirse en una caída peligrosa, y las consultas médicas por accidentes domésticos siguen ocupando espacios importantes en las urgencias de hospitales públicos y privados.

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El producto vale apenas cinco pesos por debajo del precio original de 724,51 pesos. Por este valor, Walmart cuenta con envío estándar gratuito para compras superiores a 499 pesos y también permite recolectar la pieza en sucursal mediante Pickup sin costo adicional.

Por qué un bastón con base de trípode es diferente al modelo tradicional

Los bastones convencionales de una sola punta funcionan como apoyo para caminar, pero requieren que el usuario esté siempre sujetándolos. En cambio, los bastones con base trípode de 3 puntas —también conocidos como bastones autoportantes— tienen la ventaja de sostenerse solos cuando el usuario los suelta, lo que reduce riesgos importantes en el día a día.

Bastón ajustable en Walmart (Walmart)

Estas son las características que trae este bastón ajustable según ficha del producto:

Base trípode con 3 puntas antideslizantes que permite al bastón sostenerse solo cuando el usuario lo suelta.

que permite al bastón sostenerse solo cuando el usuario lo suelta. Base giratoria de 360 grados que se adapta al ángulo de la caminata sin importar el terreno.

que se adapta al ángulo de la caminata sin importar el terreno. Estructura ligera de aleación de aluminio que soporta hasta 300 libras (aproximadamente 136 kilogramos) sin comprometer durabilidad.

que soporta hasta 300 libras (aproximadamente 136 kilogramos) sin comprometer durabilidad. Altura ajustable con múltiples niveles para adaptarse a personas de diferentes estaturas (típicamente 5 posiciones de altura configurables).

para adaptarse a personas de diferentes estaturas (típicamente 5 posiciones de altura configurables). Diseño plegable rápido para guardar en bolsa, mochila, cajuela del auto o cajón sin ocupar espacio.

para guardar en bolsa, mochila, cajuela del auto o cajón sin ocupar espacio. Luz LED integrada en el mango para iluminación adicional durante caminatas nocturnas o en pasillos oscuros del hogar.

para iluminación adicional durante caminatas nocturnas o en pasillos oscuros del hogar. Mango ergonómico con agarre acolchado que reduce la tensión en la muñeca durante uso prolongado.

que reduce la tensión en la muñeca durante uso prolongado. Correa de muñeca de seguridad para evitar caídas accidentales del bastón.

para evitar caídas accidentales del bastón. Color negro elegante con acabado neutro apropiado tanto para hombres como para mujeres.

con acabado neutro apropiado tanto para hombres como para mujeres. Puntas de goma antideslizantes en la base para tracción segura en pisos húmedos, mojados o irregulares.

Este bastón se convierte en un aliado natural para adultos mayores que están comenzando a experimentar problemas de equilibrio o inestabilidad al caminar, personas que se están recuperando de una cirugía de rodilla, cadera o tobillo y necesitan apoyo temporal durante las semanas de rehabilitación, familiares que buscan un regalo práctico y útil para sus padres o abuelos que empiezan a tener dificultades para movilizarse, cuidadores profesionales que asisten a adultos mayores en el hogar y necesitan una herramienta de apoyo confiable.

Walmart incluye la garantía estándar del vendedor por defectos de fabricación. Es importante verificar antes de finalizar la compra que el vendedor sea directamente Walmart y no un tercero del marketplace, sobre todo porque los productos de accesibilidad de terceros pueden tener políticas de devolución más restrictivas. El tiempo estimado de entrega en domicilio es entre 3 y 7 días hábiles según el código postal de destino.

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