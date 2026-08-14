Sam’s Club remata la impresora HP Smart Tank 210 con más de $1,500 de descuento para el regreso a clases: la oferta dura hasta el 3 de septiembre

El regreso a clases 2026 comenzó formalmente y con él llegaron las cuponeras estacionales del retail mexicano. Si tu presupuesto para útiles escolares y equipo tecnológico incluye una multifuncional para imprimir tareas, apuntes y trabajos escolares, hay una oferta que vale la pena revisar. Sam’s Club tiene rematada la multifuncional HP Smart Tank 210 con sistema de tinta continua, conexión Wi-Fi y HP Smart App en 2,392.80 pesos dentro de su cuponera Regreso a Clases 2026, vigente del 5 de agosto hasta el 3 de septiembre.

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El precio original marcaba 4,090.97 pesos, así que la rebaja es de 1,698.17 pesos equivalente al 41.5 por ciento sobre el catálogo original del club de precios. Un ajuste bastante agresivo si consideramos que el modelo pertenece a la línea Smart Tank de HP, una de las gamas más solicitadas del segmento impresoras de tinta continua para hogar y oficina pequeña. Sam’s Club también ofrece pago diferido a hasta 15 mensualidades sin intereses de 159.52 pesos, plan que cabe cómodamente dentro del presupuesto semanal de la mayoría de los hogares mexicanos.

Por qué el sistema de tinta continua HP Smart Tank se volvió el favorito de los hogares con estudiantes

Antes de comprar una impresora, conviene entender la diferencia entre los sistemas de tinta tradicionales por cartucho y los de tinta continua tipo tanque. Las impresoras convencionales usan cartuchos que se agotan rápido y cuestan entre 400 y 800 pesos por reemplazo (a veces más caro que la impresora en sí). En cambio, las HP Smart Tank funcionan con botellas de tinta que rellenan cuatro tanques integrados al equipo, con rendimiento típico de hasta 6 mil páginas en negro y 6 mil páginas a color según pruebas oficiales HP.

Impresora HP Smart Tank 210 en Sam´s Club (Sam´s Club)

Estas son las características que trae la HP Smart Tank 210 según ficha oficial HP:

Función multifuncional 3 en 1 : imprime, escanea y copia desde un solo equipo compacto para hogar y oficina pequeña.

: imprime, escanea y copia desde un solo equipo compacto para hogar y oficina pequeña. Sistema de tinta continua Ink Tank con 4 botellas incluidas (negro + cian + magenta + amarillo).

con 4 botellas incluidas (negro + cian + magenta + amarillo). Impresión dúplex automática a doble cara para ahorrar papel en tareas largas y trabajos escolares extensos.

a doble cara para ahorrar papel en tareas largas y trabajos escolares extensos. Conectividad Wi-Fi para imprimir desde cualquier dispositivo conectado a la red doméstica sin cables.

para imprimir desde cualquier dispositivo conectado a la red doméstica sin cables. HP Smart App para gestionar impresiones desde smartphone Android o iOS, escanear directo al celular y monitorear niveles de tinta.

para gestionar impresiones desde smartphone Android o iOS, escanear directo al celular y monitorear niveles de tinta. Puerto USB para conexión directa por cable a computadora cuando sea necesario.

para conexión directa por cable a computadora cuando sea necesario. Compatibilidad con Google Cloud Print, AirPrint y Mopria para imprimir desde iPhone, iPad y Chromebook sin instalar drivers.

para imprimir desde iPhone, iPad y Chromebook sin instalar drivers. Rendimiento estimado hasta 6 mil páginas en impresión monocroma (según patrón línea Smart Tank).

en impresión monocroma (según patrón línea Smart Tank). Diseño compacto apto para escritorio, mesa de trabajo o rincón de estudio.

apto para escritorio, mesa de trabajo o rincón de estudio. Escáner de superficie plana para digitalizar documentos, credenciales, certificados y libros.

Antes de comprar la impresora HP Smart Tank 2010, revisa que sea la mejor para ti

La HP Smart Tank 210 le va como anillo al dedo a familias con uno o más estudiantes en primaria, secundaria o preparatoria que imprimen tareas y trabajos con frecuencia semanal. También funciona muy bien para emprendedores con negocios desde casa que necesitan imprimir facturas, recibos, folletos o materiales de marketing. Estudiantes universitarios que viven solos y quieren evitar depender del ciber para imprimir sus trabajos, o pequeñas oficinas con volumen de impresión moderado que buscan reducir costos operativos de tinta a largo plazo.

Sam’s Club maneja envío a domicilio y también recolección directa en club para socios activos. El equipo incluye 12 meses de garantía oficial HP México cubriendo defectos de fabricación del sistema de tinta continua, cabezales de impresión, panel de control y componentes electrónicos internos. La membresía Sam’s Club vigente es requisito indispensable para acceder al precio de la cuponera, ya sea membresía tradicional o membresía Plus.

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