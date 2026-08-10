El iPhone 17 cuesta hasta $1,380 pesos menos si lo compras en Baja California por este curioso motivo que casi nadie conoce

El precio de un iPhone 17 puede ser hasta $1,380 pesos menor en Baja California si la tienda donde se adquiere forma parte del estímulo fiscal para la Región Fronteriza Norte.

Este programa no corresponde a una promoción de Apple ni a un descuento ofrecido por algún establecimiento, sino al efecto de aplicar una tasa de IVA de 8% en lugar del 16%.

Por lo anterior, y en el caso de que una tienda sea parte de dicho estímulo, el iPhone 17 de 256 GB, que cuesta $19,999 pesos con IVA incluido, tendría un precio estimado de $18,619.76 pesos gracias a la tasa reducida del 8%. En tanto, para la versión de 512 GB, cuyo precio es de $24,999 pesos, el costo estimado sería de $23,274.93 pesos.

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¿Por qué el iPhone 17 puede ser más barato en Baja California?

La diferencia se debe al estímulo fiscal para la Región Fronteriza Norte, un beneficio que permite reducir la tasa efectiva del IVA de 16% a 8% en las operaciones que cumplen con los requisitos establecidos.

El programa está vigente durante todo 2026, luego de que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025 prorrogara el estímulo hasta el 31 de diciembre de este año.

En Baja California, el beneficio contempla operaciones realizadas en:

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate

Playas de Rosarito

San Quintín

San Felipe

Es decir, no se trata de una reducción de IVA que pueda aplicarse en cualquier punto del estado ni fuera de la región contemplada por el decreto.

Para que una compra pueda beneficiarse de la tasa de 8%, el establecimiento debe estar inscrito en el Padrón de Beneficiarios correspondiente y cumplir con las demás condiciones del estímulo.

Además, la entrega del producto debe realizarse físicamente dentro de la zona fronteriza. Esto puede ocurrir directamente en una tienda ubicada en la región o mediante un envío a un domicilio que también se encuentre dentro de ella.

Por ello, estar en Baja California no significa que cualquier tienda pueda cobrar automáticamente 8% de IVA. Antes de comprar, es necesario confirmar que el establecimiento forma parte del esquema y revisar la tasa que aparece en la factura.

iPhone 17 ha sido uno de los modelos más vendidos de la marca Este beneficio también aplica a compras en línea mientras la tienda y el lugar de entrega se encuentren dentro de los municipios beneficiados. (Reuters)

¿Cuánto puedes ahorrar en el iPhone 17?

Apple México ofrece el iPhone 17 de 256 GB por $19,999 pesos, mientras que la versión con 512 GB tiene un precio de $24,999 pesos. Ambos precios publicados incluyen IVA.

A partir de esos precios se puede calcular cuánto costaría cada versión si, en una operación que cumple con las condiciones del estímulo, se aplica una tasa de IVA de 8%.

Para el modelo de 256 GB, los números son los siguientes:

Precio oficial con IVA de 16%: $19,999 pesos

$19,999 pesos Precio aproximado antes de IVA: $17,240.52 pesos

$17,240.52 pesos Precio estimado con IVA de 8%: $18,619.76 pesos

$18,619.76 pesos Ahorro aproximado: $1,379.24 pesos

En el caso del iPhone 17 de 512 GB, el cálculo es mayor debido a su precio más elevado:

Precio oficial con IVA de 16%: $24,999 pesos

$24,999 pesos Precio aproximado antes de IVA: $21,550.86 pesos

$21,550.86 pesos Precio estimado con IVA de 8%: $23,274.93 pesos

$23,274.93 pesos Ahorro aproximado: $1,724.07 pesos

Estos montos son cálculos aritméticos de referencia realizados a partir del precio oficial publicado por Apple y de la diferencia entre las tasas de IVA. No representan una promoción, oferta o precio especial anunciado por Apple.

¿Qué ofrece el iPhone 17?

Además del posible ahorro fiscal, el iPhone 17 cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas, tecnología ProMotion, pantalla siempre activa y Dynamic Island.

El equipo incorpora el chip A19, almacenamiento de 256 GB o 512 GB y un sistema de cámaras Fusion. También es compatible con Apple Intelligence y cuenta con funciones enfocadas en fotografía y videollamadas.

Entre sus principales características se encuentran:

Pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas

Tecnología ProMotion

Chip A19 con GPU de cinco núcleos

Almacenamiento de 256 GB o 512 GB

Cámara principal Fusion de 48 MP

Cámara ultra gran angular Fusion de 48 MP

Cámara frontal Center Stage de 18 MP

Grabación de video Dolby Vision de hasta 4K a 120 fps

Puerto USB-C compatible con USB 3

Apple Intelligence

Hasta 30 horas de reproducción de video

El sistema fotográfico también incluye funciones como fotografía macro, estilos fotográficos y herramientas para mejorar las fotografías y el encuadre durante las videollamadas.

¿Qué debes revisar antes de comprarlo en Baja California?

El estímulo puede representar un ahorro importante en un producto de precio elevado, pero no basta con comprar un iPhone en Baja California para obtener automáticamente el IVA de 8%.

Antes de realizar la compra, es recomendable:

Confirmar que el establecimiento está inscrito en el Padrón de Beneficiarios

Preguntar si la operación puede realizarse con la tasa de IVA de 8%

Verificar que la entrega del producto ocurra físicamente dentro de la región fronteriza

Si se trata de una compra en línea, comprobar que el domicilio de entrega se encuentre dentro de la zona contemplada

Revisar la factura y confirmar que la tasa de IVA aplicada sea la correspondiente

Comparar el precio final con otras opciones antes de realizar la compra

El estímulo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Por ello, el posible ahorro en un iPhone 17 depende tanto del precio del equipo como de que la operación y el establecimiento cumplan con las condiciones fiscales establecidas para la Región Fronteriza Norte.

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