¡Se casaron! Cristiano Ronaldo comparte foto que revela BODA SECRETA con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo sorprendió a sus fans en redes sociales con la primera foto que pudo haber revelado su boda secreta con Georgina Rodríguez. Se trata de una de las bodas más esperadas de la última década, pues la pareja lleva varios años viviendo juntos y ya tienen cinco hijos. Te contamos todo lo que se sabe de este enlace matrimonial.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cristiano y Georgina se casaron? Foto revela boda

Este martes 11 de agosto, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram una fotografía que parece revelar que finalmente ya son marido y mujer.

En la imagen que ya es tendencia en redes sociales, se ven las manos entrelazadas de la pareja, ambos con anillos nupciales, también conocidos como alianzas. Además, se puede apreciar que ambos van vestidos de blanco.

¿Dónde se casaron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Aunque aún no se han revelado más imágenes de la boda, la pareja lanzó un comunicado en el que confirman que se casaron hoy en una boda íntima en Cascais, Portugal, evento al que únicamente acudieron sus cinco hijos.

¿Cuánto cuestan los anillos de boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles del vestido de novia ni de los anillos de matrimonio que la pareja presume en la foto viral, lo que sí sabemos es que el anillo de compromiso que el futbolista le dio a su ahora esposa es una pieza de lujo con un precio millonario.

El hermoso anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le regaló a Georgina Rodríguez que posee un diamante ovalado de entre 30 y 40 kilates, tiene un costo aproximado de 6 millones de dólares.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.