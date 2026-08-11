Walmart remata pantalla Motorola de 43 pulgadas con Google TV y Chromecast integrado por menos de $5,000

Motorola aparece dentro del catálogo Walmart con una propuesta accesible del segmento pantallas Full HD que responde a la demanda estacional de audiencia hogar familiar durante el regreso a clases. La Pantalla Motorola 43 Pulgadas Full HD Google TV modelo MOT43FLE11 aparece con etiqueta actual de $4,559 pesos frente a los $5,364 pesos originales. La diferencia se sitúa en $805 pesos menos, cifra equivalente al 15 por ciento que Walmart recorta del precio de referencia.

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Walmart procesa la compra bajo las modalidades habituales de pago del retailer: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo tras generar la orden en línea. El servicio Pickup habilita recolección directa en sucursal cuando exista existencia confirmada del modelo.

Qué caracteriza a la pantalla Motorola dentro del segmento Smart TV accesible

Motorola posiciona su nueva línea Smart TV como propuesta accesible del segmento pantallas smart mexicano, apoyándose en la reconocida trayectoria de la marca dentro del mercado tecnológico local y aplicando el sistema operativo Google TV como plataforma smart universal.

Pantalla 43 pulgadas Motorola en Walmart (Walmart)

Estas son las especificaciones técnicas de la pantalla Motorola 43 pulgadas según ficha oficial del fabricante:

Fabricante y modelo: Motorola — variante MOT43FLE11 de la línea Smart TV 2024.

— variante de la línea Smart TV 2024. Diagonal y panel: 43 pulgadas con panel DLED (Direct LED) — retroiluminación distribuida directa por toda la pantalla + mayor ángulo de visión + resolución uniforme de brillo.

con panel — retroiluminación distribuida directa por toda la pantalla + mayor ángulo de visión + resolución uniforme de brillo. Resolución: Full HD 1920 x 1080 píxeles — nota editorial importante: NO es 4K UHD sino Full HD estándar del segmento accesible.

— nota editorial importante: NO es 4K UHD sino Full HD estándar del segmento accesible. Frecuencia refresco: 60 Hz nativa estándar.

60 Hz nativa estándar. HDR: compatibilidad con HDR10 para contenido premium.

compatibilidad con HDR10 para contenido premium. Sistema operativo: Google TV con Google Assistant integrado para control por voz + búsqueda de contenido + gestión smart home.

con Google Assistant integrado para control por voz + búsqueda de contenido + gestión smart home. Apps preinstaladas: Netflix + YouTube + acceso al catálogo Google Play Store con Amazon Prime Video + Disney+ + HBO Max + Vix + Apple TV+ + otras plataformas populares.

+ acceso al catálogo Google Play Store con Amazon Prime Video + Disney+ + HBO Max + Vix + Apple TV+ + otras plataformas populares. Chromecast built-in: transmisión inalámbrica desde smartphones + tablets + computadoras.

transmisión inalámbrica desde smartphones + tablets + computadoras. Conectividad: WiFi + puerto Ethernet + múltiples HDMI + USB + Bluetooth para vinculación de teclados y controles adicionales.

WiFi + puerto Ethernet + múltiples HDMI + USB + Bluetooth para vinculación de teclados y controles adicionales. Audio: compatibilidad Dolby Audio.

compatibilidad Dolby Audio. Voltaje: dual 110V/220V.

Forma de envío en Walmart y garantía Motorola

Walmart despacha directamente con cobertura nacional y envío gratuito para compras superiores a $499 pesos. Considerando las dimensiones característicos de una pantalla 43 pulgadas, la entrega no requiere requisitos especiales de acceso. El tiempo estimado de entrega es entre 3 y 7 días hábiles.

La pantalla incluye 12 meses de garantía oficial Motorola México cubriendo defectos de fabricación del panel DLED, procesador, sistemas electrónicos internos y control remoto Motorola incluido. Walmart respeta política de devolución dentro de 30 días posteriores a la recepción siempre que la pantalla conserve el empaque original y no presente daños atribuibles al uso posterior a la entrega.

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