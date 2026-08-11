Detienen al “X1″ y 11 personas más vinculadas a Los Caballeros Templarios en Michoacán

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Cristian Maximiliano “N”, mejor conocido como X1, así como 11 personas más presuntamente vinculados a una cédula de Los Cabellos Templarios.

Los arrestos se llevaron a cabo en Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán, luego de ejecutar de manera simultánea 11 órdenes de aprehensión en medio de un operativo conjunto entre elementos federales, estatales y municipales.

“Quienes amenazan a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores, comerciantes y transportistas serán investigados, detenidos y llevados ante la justicia”, refirió en su cuenta de X.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, se desarrollaron investigaciones contra grupos dedicados a extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores aguacatero,… pic.twitter.com/DJ4zv8JGLx — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 11, 2026

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Aseguran armas y vehículos tras detención en Michoacán

El funcionario informó que, tras la detención en Michoacán, se aseguraron:

Seis armas de fuego

Vehículos

Un inhibidor de señal

Equipo táctico

Narcóticos

Dinero en efectivo

Asimismo, detalló que la investigación se dio para desarticular a grupos dedicados a extorsionar productores, comerciantes, transportistas y empacadoras del sector aguacatero, ganadero y cárnico.

¿Quiénes son Los Caballeros Templarios?

De acuerdo a datos periodísticos y de las autoridades mexicanas, Los Caballeros Templarios surgieron en 2011 en Michoacán tras una evolución de La Familia Michoacana.

Su principal líder fue Nazario Moreno González, El Chayo, además de fuertes liderazgos como Servando Gómez Martínez, La Tuta, Enrique Plancarte, El Kike, y Dionisio Loya Plancarte, El Tío.

En su momento de mayor expansión por toda Tierra Caliente, a mediados de la década del 2010, fueron la tercera organización más poderosa del país, tanto que podían establecer quién podía o no cosechar o vender aguacates o limones, además de que fijaban los precios.

Su declive inició en 2014 y continuó hasta nuestros días tras el abatimiento y arresto de sus líderes, como la muerte de Nazario Moreno o el arresto de La Tuta, este último fue entregado a las autoridades de Estados Unidos.

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