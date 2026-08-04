Walmart pone en remate el celular Samsung Galaxy A57 5G de 128GB, triple cámara y Android 16 en hasta 18 meses sin intereses

El celular Samsung Galaxy A57 5G de 128GB tiene un nuevo valor de $6,889 pesos en Walmart, lo que representa un 14% de descuento frente a los $7,999 originales, generando un ahorro directo de $1,110 pesos para un teléfono de gama media alta en el segmento de la marca.

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Walmart ofrece las opciones habituales de pago: contado, tarjetas de crédito y débito, monedero electrónico y la posibilidad de pagar a hasta 18 meses sin intereses con mensualidades de $382.72. La compra incluye envío gratuito a todo el país (al superar el umbral de $499 pesos) o la opción de recoger en sucursal (Click & Collect) sin costo adicional.

Especificaciones principales del Samsung Galaxy A57 5G

El Samsung Galaxy A57 5G se posiciona como una opción robusta en la gama media, equilibrando rendimiento fluido y autonomía sin recurrir a precios de segmentos premium.

Samsung Galaxy A57 en Walmart (Walmart)

Pantalla y diseño: Panel Super AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y resolución Full HD+ (1080 x 2340 píxeles), en acabado Awesome Gray .

Panel con tasa de refresco de 120Hz y resolución Full HD+ (1080 x 2340 píxeles), en acabado . Rendimiento: Procesador Exynos 1680 de 2.9GHz acompañado de 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno (sin ranura para expansión mediante microSD).

Procesador de 2.9GHz acompañado de y (sin ranura para expansión mediante microSD). Sistema de cámaras: Configuración triple trasera con sensor principal de 50MP , gran angular de 12MP y macro de 5MP, complementada con cámara frontal para videollamadas.

Configuración triple trasera con sensor principal de , gran angular de 12MP y macro de 5MP, complementada con cámara frontal para videollamadas. Batería y resistencia: Celda de 5000 mAh con soporte de carga rápida, parlantes estéreo, lector de huellas dactilares integrado en la pantalla y certificación de resistencia al polvo y agua.

Celda de con soporte de carga rápida, parlantes estéreo, lector de huellas dactilares integrado en la pantalla y certificación de resistencia al polvo y agua. Software: Sistema operativo Android 16 con la capa de personalización One UI de Samsung.

Ideal para

Usuarios que buscan un equilibrio entre rendimiento fluido ( 8GB RAM ) y autonomía de batería para uso diario intensivo.

) y autonomía de batería para uso diario intensivo. Consumidores de contenido multimedia que valoran la pantalla Super AMOLED de 120Hz para reproducción de video y navegación fluida.

para reproducción de video y navegación fluida. Personas que priorizan la longevidad del software con Android 16 y actualizaciones de seguridad garantizadas por el fabricante.

y actualizaciones de seguridad garantizadas por el fabricante. Compradores que prefieren diferir el pago a 18 meses sin intereses para mantener su liquidez mensual sin pagar costos financieros.

Forma de envío en Walmart y garantía

El producto se vende y envía directamente por Walmart México con cobertura nacional. El tiempo de entrega estándar oscila entre 3 y 7 días hábiles. El equipo incluye garantía oficial de Samsung que cubre defectos de fabricación en pantalla, batería y componentes internos durante el primer año. Walmart mantiene su política de devolución dentro de los primeros 30 días naturales, siempre que el dispositivo no presente activaciones de cuenta, haya sido configurado o muestre signos de uso, y conserve su empaque original con todos los accesorios.

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