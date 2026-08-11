Muere Sofía Murillo, influencer de 17 años, en trágico accidente aéreo junto a su madre; ¿qué le pasó?

Sofía Murillo se convirtió en tendencia este martes 11 de agosto de 2026, lamentablemente no por su trabajo como influencer sino por la sorpresiva noticia de su muerte en un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

La influencer de 17 años falleció junto a su mamá y su abuela, luego de que el helicóptero en el que viajaba se estrellara en una zona boscosa cercana al famoso monumento del Cristo Redentor. Te contamos los detalles del caso.

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¿Cómo murió Sofía Murillo, la influencer colombiana?

Esta mañana, la influencer Sofía Murillo acudió con su familia a un famoso tour en la ciudad de Río de Janeiro, que consiste en realizar un vuelo en helicóptero para tener una vista panorámica del Cristo Redentor.

Como el helicóptero solo tenía capacidad para tres personas, subieron la influencer, su mamá y su abuelita, mientras el tío de Sofía, su esposa y la prima esperaban en el hangar para el siguiente vuelo. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba.

De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave, un Robinson R44 operado por la empresa Voos Rio Panorâmico e Serviços Aeronáuticos, se precipitó en una zona boscosa y de difícil acceso cercana al mirador de Vista Chinesa, en el Parque Nacional de Tijuca.

Tras el impacto, el helicóptero se incendió y el fuego se expandió por la zona boscosa. Los bomberos de Río de Janeiro fueron alertados a las 11:11 a.m. y acudieron de inmediato. En colaboración con personal militar lograron controlar el fuego en la zona. Las labores del rescate de los cuerpos fueron complicadas por lo escarpado del terreno. En el lugar tambien falleció el piloto de la aeronave, Alessandro Rocha.

Mueren influencers por accidente de helicóptero en Brasil

Este no es el primer caso, la trágica muerte de Sofía Murillo ocurre solo tres meses después del fatal accidente de helicóptero en el que fallecieron el cantante Oliver Tree y el influencer argentino Gaspi.

@adnnoticiasmx El artista que hackeó el algoritmo de la música Detrás del corte de hongo y los memes virales, Oliver Tree Nickell fue un genio conceptual y director de toda su obra. Desde tocar rap en la escuela con My Fucks y abrirle a Skrillex a los 17 años, hasta ganarse la bendición de Thom Yorke (Radiohead). Lamentablemente, un trágico percance aéreo en Brasil cortó su historia de golpe durante su primera gira mundial. Se apaga una de las mentes más disruptivas del pop alternativo. Su caos y su música vivirán para siempre en internet. Descanse en paz. ¿Qué canción o videoclip de Oliver Tree te marcó más? #OliverTree #LifeGoesOn #descansaenpaz #rip #adnnoticias ♬ sonido original - adn Noticias - adn Noticias

En este caso, la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) señaló que la aeronave figuraba en condiciones normales de aeronavegabilidad, con un certificado válido hasta junio de 2027, y estaba autorizada para vuelos panorámicos. No obstante, crece la preocupación por el estado de las aeronaves, por lo que el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, planteó suspender temporalmente los recorridos panorámicos para revisar helipuertos, aeronaves y mantenimiento.

¿Quién era Sofía Murillo?

Sofía Murillo era una influencer famosa que tenía más de 250 mil seguidores en Instagram y TikTok. La joven creadora de contenido se dedicaba a compartir consejos de belleza y reseñas de cosméticos.

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