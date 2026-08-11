Luis habla de su salida de MasterChef y defiende a Daniela Parra: “La quiero ver en la final”

MasterChef 24/7 llegó a la recta final sin Luis, uno de los cocineros más queridos y carismáticos de la temporada, que definitivamente dejó huella en el corazón de los chefs y del público.

En entrevista con adn Noticias, Luis aseguró que se va feliz por haber disfrutado acad minuto al máximo, pero no perdió oportunidad para defender a su amiga Daniela, quien ha sido señalada por no saber cocinar. Te contamos todo lo que nos dijo.

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Luis asegura que hizo todo y disfrutó todo en MasterChef 24/7

Luis era uno de los cocineros más queridos de la temporada, pues su divertida personalidad logró conquistar al público, además de que los chefs siempre valoraron el sazón natural del veracruzano; sin embargo, la última cocinada en el reto “Mar y Tierra” no le favoreció y terminó siendo el eliminado 13 de la MasterChef 24/7.

La Chef Zahie Téllez le comentó que no hubo equilibrio entre los ingredientes de Mar y Tierra y que se veía desde el emplatado. Tras ser nombrado como el décimo tercer eliminado, Luis dedicó unas emotivas palabras a los chefs, que incluso, le arrancaron lágrimas a Poncho Cadena.

En entrevista con adn Noticias, Luis confesó que se va muy contento de haber llegado hasta donde llegó. El joven cocinero, oriundo de Veracruz, explicó que vivió cada momento al máximo, que lo cocinó todo y que considera que no le faltó nada por vivir adentro del reality.

Y, a pesar de los conflictos en los que estuvo involucrado, el influencer aseguró que se encuentra contento de haber hecho un buen trabajo y haber dado contenido a los seguidores del reality, por lo que no perdió oportunidad para recordar su célebre frase: “Juzgada, señalada, odiada, pero jamás olvidada”.

El famoso aseguró que incluso ya tenía agendado el contenido de esta semana: “A esta hora me hubiese peleado con Lancer. Y en la noche a las nueve tenía una sesión de llanto con Claudia y, mañana a las 12, ya tenía sesión con Michelle”.

Luis defiende a Daniela y pide que la sigan apoyando

Tras su salida del reality de cocina, Luis aprovechó para hablar a favor de Daniela Parra, quien se ha convertido en la Anabel de esta temporada, pues muchos consideran que la joven no sabe cocinar y debió de haber salido desde hace tiempo de la competencia. La semana pasada, incluso, el chef Herrera se notó visiblemente molesto porque el público hubiera salvado a Daniela Parra y la eliminada fuera Jazmín MDFK.

No obstante, Luis la defendió y aseguró que Daniela Parra es una excelente persona, que ha luchado para sacar adelante su negocios de tamales y pidió al público que la sigan apoyando para que llegue a la gran final.

“A mí me encantaría verla en la final, porque creo que Daniela que es una persona que está pasando un proceso y esto le va a ayudar a salir adelante”, dijo. “A toda la gente de Dani, si la quieren sigan apoyando, sigan votando por ella. Queremos a la bandita chida más activa que nunca el próximo domingo”.

Michelle es la culpable de la fractura entre las divas asegura Luis

Luis nos confesó en exclusiva que él fue quien presentó a Lancer con Michelle dentro del reality. Y, aseguró que fue ella quien le pidió que ya no se acercara más a su novio. Luis nos contó que aceptó alejarse de Lancer y unirse al grupo de Las Divas, donde hizo muy buen amistad con Daniela y Carmen.

Con respecto a la fractura del grupo de Las Divas, Luis confesó que todo es culpa de Michelle, quien comenzó a sentir celos de la amistad entre su novio y Dani. Luis recordó que Michelle se refirió a Dani como infiel, haciendo referencia a la polémica que se vivió en el reality por la amistad entre Daniela y Pablo.

¿Cuándo termina MasterChef 24/7?

La gran final de MasterChef 24/7 se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto de 2026 a las 8:00 pm, a través de Azteca UNO y Disney Plus.

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