Liverpool remata los audífonos Galaxy Buds3 FE de Samsung: Salen casi a mitad de precio

Si estas buscando una audifonos con cancelación de ruido, los Samsung Galaxy Buds3 FE aparecen entre las ofertas más destacadas de Liverpool con un precio que puedes resultar atractivo para quienes quieren renovar sus audífonos y con un súper descuento.

De acuerdo con el catálogo de la tienda departamental, los Galaxy Buds3 FE tienen un precio de lista de $2,499 pesos y aparecen con un descuento que los deja en un precio de $1,529.50, lo que representa un ahorro de casi mil pesos en tu compra.

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Los Galaxy Buds3 FE de Samsung de oferta en Liverpool Liverpool remata los Galaxy Buds3 FE de Samsung y los deja en $1,529 pesos

¿Qué ofrecen los audífonos Samsung Galaxy Buds3 FE?

Los Galaxy Buds3 FE son audífonos in-ear inalámbricos de Samsung que incorporan Cancelación Activa de Ruido (ANC), micrófonos para llamadas y compatibilidad Bluetooth 5.4; también cuentan con certificación IP54, que ofrece resistencia al polvo y a salpicaduras de agua en los audífonos.

Samsung señala que utilizan uin controlador dinámico de una vía, además de que están equipados con tres micrófonos. La autonomía anunciada alcanza hasta 6 horas de reproducción con ANC activado, mientras que el estuche permite llegar hasta 24 horas en esas condiciones. Sin ANC, la cifra puede alcanzar hastab las 30 horas en total.

Otro de sus atractivos es sun integración con el ecosistema Galaxy y determinadas funciones de Galaxy AI, aunque la disponibilidad puede depender del dispositivo Samsung compatible y de la configuración utilizada.

¿Cuánto cuestan los Galaxy Buds3 FE en Liverpool?

¿Cuánto cuestan los audífonos Buds3 FE de Samsung? La oferta de los Galaxy Buds3 FE en Liverpool muestra un precio de $1,529.15 pesos, frente a los $2,499 pesos de referencia; además de que la tienda también ofrece diferentes alternativas de financiamiento, por lo que conviene revisar las condiciones vigentes antes de efectuar tu compra.

Como sucede con las buenas promociones, el precio y la disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso.

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