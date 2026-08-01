SAT: Las razones por las que tu RFC no aparece en el portal y qué hacer

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave única y secreta de letras y números que usa el gobierno de México para identificar a las personas y a las empresas que pagan impuestos.

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¿Por qué no aparece mi RFC en el SAT?

Si al consultar tu RFC en el portal del SAT aparece el mensaje de que “no existe”, no significa automáticamente que no estés registrado. En muchos casos, el problema está relacionado con errores en los datos ingresados o con información desactualizada.

El primer paso es ingresar al apartado “RFC personas” del portal del SAT y seleccionar la opción “Consulta tu RFC mediante CURP”. Para realizar la búsqueda deberás proporcionar tu CURP, el año en que te inscribiste (o tu año de nacimiento), la entidad federativa donde fuiste dado de alta (o elegir la opción de “desconocido”) y el código postal registrado al momento de la inscripción.

Es importante que toda la información coincida con la que tiene la autoridad tributaria, ya que cualquier diferencia puede impedir que el sistema localice tu RFC.

Cabe destacar que no todas las personas que reciben este mensaje carecen de registro. Quienes han trabajado de manera formal o abrieron una cuenta de banco es probable que ya cuenten con un RFC, aunque no recuerden haber realizado el trámite personalmente pues muchas veces lo hace el patrón.

Si la primera opción de consulta no muestra resultados, el SAT cuenta con otra herramienta al seleccionar “Validar la existencia de un RFC”.

En caso de que el sistema vuelva a indicar que no existe un RFC vinculado a tu CURP, entonces sí será necesario realizar el trámite de inscripción. Para ello, deberás agendar una cita en el portal del SAT y acudir de manera presencial a una de sus oficinas para completar el registro.

¿Cómo se forma la clave para el RFC?

Personas físicas: Tiene 3 letras y números. Usa las letras de tu nombre, tu fecha de nacimiento y tres números al final llamados homoclave.

Personas morales: Tiene 12 letras y números. Usa las iniciales del nombre del negocio y la fecha en que se creó.

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