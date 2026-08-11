Regalos para el Día del Abuelo desde $150: 6 ideas que no son otra tarjeta ni otra corbata para este 28 de agosto de 2026

El próximo 28 de agosto se celebra un nuevo Día del Abuelo en México, una fecha ideal para celebrar a los adultos mayores de la familia. En esta fecha, muchos buscan un presente que combine cariño, utilidad y un costo accesible, sin necesidad de gastar de más. Estas son 6 ideas originales para regalar.

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¿Qué regalar para el Día del Abuelo sin gastar de más? 6 ideas desde $150

Existen diferentes alternativas para quienes estén buscando regalos económicos y originales para el Día del Abuelo. Hay opciones sencillas que cumplen con lo que popularmente se conoce como “buenas, bonitas y baratas”, ideales para transmitir cercanía sin necesidad de un desembolso grande.

Entre ellas está la clásica taza con fotos familiares impresas, un objeto pequeño que termina volviéndose parte de la rutina diaria y que trae buenos recuerdos con cada café o té.

También se puede optar por prendas cómodas: una chamarra ligera, una bata para casa o un calzado adecuado son cosas que se usan seguido y que se agradecen en el día a día.

Si al abuelo o abuela le gusta leer, un libro puede ser un gran acierto —desde una novela hasta un manual de jardinería o un cuadernillo de pasatiempos— sin que esto implique gastar demasiado, ya que hay ediciones económicas con buen material.

Una cuarta opción de regalo para el Día del Abuelo son las plantas de interior. Cactus, suculentas, orquídeas o hierbas aromáticas no solo decoran, sino que representan vida y cuidado, y muchas de ellas casi no necesitan mantenimiento. Son una alternativa económica y alegre.

Armar una caja con sus golosinas o productos preferidos —chocolate, café, galletas, nueces, mermeladas o dulces típicos— junto con una nota escrita a mano es otra manera de hacer algo personal sin invertir mucho dinero.

Finalmente, una sexta idea de presente es una cobija suave, algo que nunca falla: funciona para leer, descansar o relajarse y se encuentra en múltiples tamaños, colores y rangos de precio.

Día del Abuelo Regalar plantas de interior o flores es una forma económica de simbolizar cuidado y afecto. (iStock)

¿Por qué se celebra el Día del Abuelo el 28 de agosto en México?

El Día del Abuelo en México se celebra cada 28 de agosto. La fecha se estableció formalmente en 1983 con el objetivo de resaltar el valor de la vejez y reconocer el legado que los abuelos transmiten a las generaciones más jóvenes, detalla el Gobierno de México.

Existen distintas versiones sobre el origen de esta tradición. Una de ellas la ubica en el gobierno de Abelardo Díaz Rodríguez, entre 1932 y 1934, con una posterior confirmación durante el mandato de Lázaro Cárdenas.

Otra teoría le atribuye el origen al locutor de Chihuahua, Édgar Fernando Gaytán Monzón, quien habría propuesto esta fecha desde su espacio radial “La Hora Azul”, pensado para un público adulto mayor amante de los boleros, los tríos y el cine de la época dorada mexicana.

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