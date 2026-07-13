Liverpool remata celular Samsung Galaxy A57 Super AMOLED plus 6.7 pulgadas con hasta 13 meses sin intereses

El Samsung Galaxy A57, en su versión de 256 GB y color Awesome Navy, está disponible en Liverpool a un precio de rebaja. El estado de batería del equipo es del 100%. Viene desbloqueado y con envío gratis.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A57 y qué opciones de pago ofrece Liverpool?

El Samsung Galaxy A57 tiene un descuento de $2,500 sobre el precio original de $11,999. Por lo tanto, el precio actual de este celular en Liverpool es de $9,499.

La tienda ofrece pago en diferido. Con Tarjetas Liverpool, el equipo puede pagarse a 6 meses sin intereses (MSI) de $1,583.17 mensuales, a 9 MSI de $1,055.44, a 13 MSI de $730.69.

Con otras tarjetas (VISA y Mastercard), las opciones disponibles son a 9 MSI de $1,055.44 mensuales.

El producto tiene envío gratis a todo el país, con opción de recibirlo a domicilio o recogerlo en tienda (Click & Collect).

Samsung Galaxy A57 El producto está disponible en Liverpool con hasta 13 meses sin intereses. (Liverpool)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy A57?

El equipo a la venta en Liverpool cuenta con una pantalla Super AMOLED Plus de 6.7 pulgadas, con resolución Full HD+. Corre con sistema operativo Android y su procesador es un Samsung Exynos 1680, combinado con 8 GB de memoria RAM.

En cuanto a cámaras, tiene un sistema trasero de 50+12+5 megapíxeles y una cámara frontal de 12 megapíxeles. Su batería es de 5000 mAh y es compatible con carga rápida (quick charge). El equipo cuenta, además, con

resistencia al agua

dos altavoces incorporados

incorporados varias formas de desbloqueo : numérico, lector de huella, reconocimiento facial y patrón

: numérico, lector de huella, reconocimiento facial y patrón asistente de voz incorporado Bixby

En conectividad, el Samsung Galaxy A57 tiene Bluetooth, NFC y WiFi, con una ranura para SIM y compatibilidad con SIM física y eSIM. Incluye cargador tipo USB-C y cuenta con garantía del fabricante de 1 año.

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