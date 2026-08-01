Walmart remata la pantalla Samsung de 32 pulgadas por menos de 3 mil pesos y hasta 24 meses sin intereses

Walmart tiene en rebaja la pantalla Samsung de 32 pulgadas HD Smart TV, con un precio de $2,870 pesos y varias opciones de pago a meses sin intereses (MSI), que van desde 3 hasta 24 meses según la tarjeta bancaria. El equipo funciona con la plataforma Tizen, cuenta con tecnología HDR para mejorar el contraste de la imagen, y tiene un diseño delgado pensado para integrarse fácilmente a la pared.

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¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung de 32 pulgadas en Walmart y cómo pagarla?

La pantalla Samsung de 32 pulgadas bajó de $3,190 a $2,870 pesos en Walmart, un ahorro de $320. Según consigna Walmart en su sitio web, el producto llega en menos de 24 horas y posibilidad de devolución hasta 30 días.

Para el pago en diferido, Walmart ofrece hasta 8 plazos con Cashi + Aplazo y distintas opciones según la tarjeta. Con BBVA, las opciones a meses sin intereses son:

3 MSI de $956.67

6 MSI de $478.33

9 MSI de $318.89

13 MSI de $220.77

15 MSI de $191.33

18 MSI de $159.44

20 MSI de $143.50

24 MSI de $119.58

La mayoría de las demás tarjetas participantes —entre ellas Citibanamex, Santander, HSBC, Banorte, Inbursa, Scotiabank, Banregio, Afirme, Azteca y Falabella— ofrecen un esquema similar, con opciones de:

3 MSI de $956.67

6 MSI de $478.33

9 MSI de $318.89

12 MSI de $239.17

18 MSI de $159.44

La pantalla incluye tecnología HDR y PurColor para mejorar la imagen. (Walmart)

¿Qué características tiene la pantalla Samsung de 32 pulgadas?

El equipo ofrecido por Walmart tiene una resolución HD de 1,366 x 768 píxeles, pantalla con tecnología LED y una frecuencia de actualización de 60 Hz. Funciona con la plataforma de Smart TV Tizen, bajo la interfaz One UI Tizen, y cuenta con actualizaciones de Tizen OS garantizadas durante los próximos siete años.

Entre sus funciones destaca PurColor, que amplía la gama de colores para lograr una imagen más natural y vívida, y HDR, que mejora el contraste entre zonas claras y oscuras de una escena para mayor detalle visual. En cuanto a seguridad, incorpora Knox Security con cifrado de extremo a extremo, que protege la información compartida entre dispositivos conectados mediante SmartThings.

El diseño de esta pantalla Samsung es delgado, pensado para integrarse a la pared de forma minimalista. La pantalla mide 45.18 cm de alto con soporte y 43.89 cm sin soporte, con una profundidad de 7.22 cm sin base y 11.73 cm con base. Cuenta con entrada HDMI, relación de aspecto 16:9, y viene con control remoto, cable de alimentación y manual de usuario.

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