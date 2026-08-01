En un momento aterrador, el creador de contenido de Nueva Zelanda, Henry Gibbs, grabó el momento en el que un tiburón lo atacó mientras se encontraba practicando pesca submarina en Fiji.

El ataque le provocó graves heridas a Henry Gibbs en la pierna derecha, las cuales requirieron cuatro operaciones e injertos de piel. El incidente se produjo el pasado 18 de julio durante la primera inmersión del neozelandés.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo ocurrió el incidente de Henry Gibbs?

Según lo contado por el propio creador de contenido, sus acompañantes y él llevaban ya un par de horas en la zona pescando y por el ruido y los movimientos en el agua, el tiburón comenzó a sentirse más interesado o alterado y empezó a hacer semicírculos debajo de ellos.

En un momento, Gibbs notó las intenciones del animal y acertó, pues en las imágenes se muestra cómo se acerca rápidamente hacia Henry y aunque utilizó su arpón, el tiburón alcanzó a morderle la pierna.

Inmediatamente los gritos del creador de contenido alertaron a sus compañeros, quienes tuvieron una gran reacción al sacarlo del agua y trasladarlo de urgencia al hospital donde fue atendido.

Henry Gibbs cuenta lo sucedido con el tiburón

En otra publicación, el neozelandés cuenta su experiencia y asegura sentirse: “increíblemente afortunado de conservar la pierna, tener pleno uso del pie" y ahora poder continuar con su recuperación.

Henry Gibbs mencionó que ya había varios tiburones de arrecife en el área en la que se encontraban pescando; sin embargo, no consideraron que representara un peligro y, sobre todo, por la experiencia que ya tiene con esos animales en su país.

A pesar de ser una actividad a la que se dedica constantemente, el propio Gibbs desconoce los motivos por los que el tiburón se pudo alterar, aunque menciona algunas teorías como su traje, el movimiento de la embarcación o los sonidos producidos por los fusiles.

A pesar de todo, el creador de contenido aseguró: “no tengo ningún rencor hacia el tiburón” y tras el incidente, Gibbs recomendó abandonar el agua si un tiburón comienza a mostrar señales de agitación y utilizar otro tipo de vestimenta.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.