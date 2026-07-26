Walmart lanza a precio de regalo el Samsung Galaxy S26 Ultra: cámara de 200 MP y hasta 12 MSI

El Samsung Galaxy S26 Ultra desbloqueado 1TB con 16GB de RAM color Violeta Cobalto —flagship de la línea Galaxy S26 de Samsung en su configuración máxima con procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, cámara cuádruple de 200 megapíxeles y Galaxy AI completo— pasó de $45,499 a $23,999 pesos en Walmart, lo que representa un ahorro directo de $21,500 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 47.3 por ciento, uno de los porcentajes más altos jamás vistos en un flagship Samsung Galaxy S26 Ultra en retail mexicano.

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Walmart habilita el financiamiento a hasta 12 meses sin intereses de $1,999.92 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece el Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB de Walmart

El Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB Violeta Cobalto es la propuesta flagship más ambiciosa del catálogo Samsung 2026 y se posiciona como equipo premium ideal para audiencia mexicana profesional creativa (fotógrafos + videógrafos + gamers + productores contenido) que busca la máxima capacidad de almacenamiento del catálogo (1 TB exclusivo de la versión Ultra) + memoria RAM ampliada de 16 GB (superior a los 12 GB de configuraciones 256 y 512 GB) + suite completa de Galaxy AI.

Samsung Galaxy S26 Ultra 1 TB en Walmart (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo Galaxy S26 Ultra 1TB 16GB:

Pantalla y diseño premium:

Marca: Samsung (referente mundial en smartphones flagship con más de 15 años de trayectoria en la línea Galaxy S).

(referente mundial en smartphones flagship con más de 15 años de trayectoria en la línea Galaxy S). Modelo: Galaxy S26 Ultra (nueva generación 2026 lanzada 6 marzo 2026).

(nueva generación 2026 lanzada 6 marzo 2026). Color: Violeta Cobalto — uno de los colores premium exclusivos de la nueva generación.

— uno de los colores premium exclusivos de la nueva generación. Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución QHD+ y refresco 120 Hz.

con resolución QHD+ y refresco 120 Hz. Tecnología ProScaler: propia Samsung para mejorar el escalado de imágenes automáticamente.

propia Samsung para mejorar el escalado de imágenes automáticamente. Marco: aluminio (regreso desde el titanio del S25 Ultra) para mejor disipación térmica.

(regreso desde el titanio del S25 Ultra) para mejor disipación térmica. Protección de pantalla: Corning Gorilla Armor 2 — máxima resistencia a rayones y golpes.

— máxima resistencia a rayones y golpes. S Pen incorporado: stylus integrado en el chasis para productividad avanzada.

stylus integrado en el chasis para productividad avanzada. Peso: 214 gramos.

214 gramos. Resistencia: IP68 (resistente a inmersión hasta 1.5 metros durante 30 minutos + protección total contra polvo).

Procesador y configuración máxima 1TB:

Procesador: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — versión optimizada exclusiva del procesador flagship más potente de Qualcomm de nueva generación fabricado en 3 nanómetros.

— versión optimizada exclusiva del procesador flagship más potente de Qualcomm de nueva generación fabricado en 3 nanómetros. RAM: 16 GB LPDDR5X — configuración máxima exclusiva de la versión 1TB (superior a los 12 GB de configuraciones 256GB y 512GB) ideal para multitarea extrema con apps pesadas simultáneas.

— configuración máxima exclusiva de la versión 1TB (superior a los 12 GB de configuraciones 256GB y 512GB) ideal para multitarea extrema con apps pesadas simultáneas. Almacenamiento: 1 TB internos UFS 4.X — capacidad máxima del catálogo Samsung Galaxy S26 Ultra diseñada para profesionales creativos.

— capacidad máxima del catálogo Samsung Galaxy S26 Ultra diseñada para profesionales creativos. Sistema de refrigeración por cámara de vapor para mantener rendimiento máximo bajo carga intensiva.

Cámara cuádruple profesional 200 megapíxeles:

Cámara principal: 200 megapíxeles f/1.7 con estabilización óptica de imagen (OIS) y sensor gran angular.

con estabilización óptica de imagen (OIS) y sensor gran angular. Cámara ultra gran angular: 50 megapíxeles f/1.9 con Dual Pixel PDAF.

con Dual Pixel PDAF. Cámara telefoto: 10 megapíxeles f/2.4 con OIS y zoom óptico 3x.

con OIS y zoom óptico 3x. Cámara periscopio: 50 megapíxeles f/3.4 con OIS y zoom óptico 5x.

con OIS y zoom óptico 5x. Cámara frontal: 12 megapíxeles f/2.2 con Dual Pixel PDAF.

con Dual Pixel PDAF. Grabación de video: hasta 8K a 24/30 fps + 4K a 30/60/120 fps + HDR 10-bit + HDR10+ para producción cinematográfica.

hasta + 4K a 30/60/120 fps + HDR 10-bit + HDR10+ para producción cinematográfica. Enfoque láser + Bloqueo del horizonte + HDR automático + Panorama.

Batería y autonomía extendida:

Batería: 5,000 mAh para uso prolongado.

para uso prolongado. Autonomía de video: hasta 31 horas de reproducción según pruebas oficiales Samsung.

hasta según pruebas oficiales Samsung. Carga rápida: Super Fast Charging 3.0 (más rápida que generaciones anteriores).

(más rápida que generaciones anteriores). Carga inalámbrica: Fast Wireless Charging 2.0 + Wireless PowerShare para cargar otros dispositivos.

Galaxy AI e inteligencia artificial completa:

Suite completa Galaxy AI: Circle to Search con Google + Traductor Live + Note Assist + Chat Assist + Photo Assist + Voice Recording Summary + otras funciones de IA generativa exclusivas.

Circle to Search con Google + Traductor Live + Note Assist + Chat Assist + Photo Assist + Voice Recording Summary + otras funciones de IA generativa exclusivas. Google Gemini integrado: asistente IA de Google accesible directamente.

asistente IA de Google accesible directamente. Now Bar: panel dinámico con información contextual en tiempo real.

Conectividad premium:

5G: compatible con redes 5G México (Telcel + AT&T + Movistar) para velocidades ultra rápidas.

compatible con redes 5G México (Telcel + AT&T + Movistar) para velocidades ultra rápidas. WiFi 7 + Bluetooth 6.0 + NFC + USB-C 3.2 con DisplayPort 1.2 .

. GPS multibanda: GPS + GLONASS + BDS + GALILEO + QZSS.

GPS + GLONASS + BDS + GALILEO + QZSS. Samsung DeX + Samsung Wireless DeX para uso como estación de trabajo.

para uso como estación de trabajo. Desbloqueado: compatible con cualquier compañía móvil mexicana.

Sistema operativo:

Android 15 con capa de personalización One UI 8 de Samsung.

con capa de personalización de Samsung. 7 años de actualizaciones garantizadas de sistema operativo y parches de seguridad hasta 2033 (compromiso oficial Samsung).

Forma de envío en Walmart y garantía de Samsung

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica del smartphone, la pantalla, la batería, el S Pen incorporado y los accesorios incluidos en la caja. Además, Walmart ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el smartphone no haya sido registrado con cuenta Samsung Account/Google y presente sus sellos originales intactos.

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