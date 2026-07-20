Walmart rebaja para las vacaciones 2026 la pantalla Samsung de 55 pulgadas MiniLed 4K con hasta 24 meses sin intereses

La Pantalla Samsung Mini LED M70H de 55 pulgadas 4K Smart TV 2026 —modelo UN55M70HAFXZX de la línea Mini LED Vision AI 2026 de Samsung con procesador especializado Mini LED, Espectro de Color Puro y Vision AI Companion— pasó de $12,099 a $7,990 pesos en Walmart, lo que representa un ahorro directo de $4,109 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 34 por ciento.

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El esquema de pagos contempla hasta 24 meses sin intereses de $332.92 pesos con tarjetas de crédito participantes. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico y depósito en efectivo.

Qué ofrece la pantalla Samsung Mini LED M70H de 55 pulgadas frente a otras Smart TV premium

La Pantalla Samsung Mini LED M70H UN55M70HAFXZX es la propuesta actual de la línea Mini LED de Samsung para el año 2026 y se posiciona como equipo premium dentro del catálogo Smart TV con tecnología Mini LED de nueva generación (evolución técnica de las pantallas LED tradicionales que utiliza miles de LEDs miniaturizados como fuente de iluminación para mayor precisión de contraste).

Pantalla 55 pulgadas Samsung MiniLed M70H 4K en Walmart Ahorro de $4,109 respecto al valor original. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo UN55M70HAFXZX:

Pantalla y tecnología de imagen:

Marca: Samsung (referente mundial en pantallas Smart TV con más de 50 años de trayectoria y líder de participación de mercado en televisores premium según reportes 2024).

(referente mundial en pantallas Smart TV con más de 50 años de trayectoria y líder de participación de mercado en televisores premium según reportes 2024). Modelo: UN55M70HAFXZX (línea Mini LED M70H Vision AI 2026).

(línea Mini LED M70H Vision AI 2026). Tamaño: 55 pulgadas (aproximadamente 140 centímetros de diagonal) — formato ideal para sala principal familiar o sala secundaria de entretenimiento.

(aproximadamente 140 centímetros de diagonal) — formato ideal para sala principal familiar o sala secundaria de entretenimiento. Tecnología de pantalla: Mini LED HDR — evolución técnica premium de las pantallas LED tradicionales con miles de LEDs miniaturizados como fuente de iluminación para mayor precisión de contraste y detalle.

— evolución técnica premium de las pantallas LED tradicionales con miles de LEDs miniaturizados como fuente de iluminación para mayor precisión de contraste y detalle. Resolución: 4K UHD (3,840 x 2,160 píxeles) con más de 8 millones de píxeles para máxima nitidez.

con más de 8 millones de píxeles para máxima nitidez. Procesador especializado Mini LED: gestiona la retroiluminación de la pantalla y optimiza la calidad visual en resolución 4K con inteligencia artificial dedicada.

Tecnologías de contraste y color:

Supreme Mini LED Dimming: sistema de atenuación suprema que mejora significativamente el contraste y el detalle en zonas oscuras y brillantes de la imagen frente a las Smart TV LED convencionales.

sistema de atenuación suprema que mejora significativamente el contraste y el detalle en zonas oscuras y brillantes de la imagen frente a las Smart TV LED convencionales. Espectro de Color Puro: ofrece mil millones de colores realistas con tecnología de color avanzada y precisión Mini LED — rojos intensos, azules profundos y verdes vibrantes.

ofrece con tecnología de color avanzada y precisión Mini LED — rojos intensos, azules profundos y verdes vibrantes. Mini LED HDR: experiencia HDR con reflejos más brillantes y negros más profundos que las Smart TV HDR tradicionales.

experiencia HDR con reflejos más brillantes y negros más profundos que las Smart TV HDR tradicionales. Optimización de Contraste: potenciador dedicado para generar imágenes con mayor profundidad y realismo.

Tecnologías de movimiento y gaming:

Motion Xcelerator con Dual LED Gaming (DLG) 120Hz: tecnología exclusiva del tamaño de 55 pulgadas de la línea M70H para suavizar transiciones de imagen en escenas de acción, deportes y videojuegos competitivos (2K 120Hz disponible únicamente con Modo Juego activado).

tecnología exclusiva del tamaño de 55 pulgadas de la línea M70H para suavizar transiciones de imagen en escenas de acción, deportes y videojuegos competitivos (2K 120Hz disponible únicamente con Modo Juego activado). Modo Juego: configuración específica para audiencia gamer que reduce el retardo de entrada y mejora la fluidez de las escenas rápidas.

configuración específica para audiencia gamer que reduce el retardo de entrada y mejora la fluidez de las escenas rápidas. Compatibilidad consolas gaming: ideal para PlayStation 5 + Xbox Series X + Nintendo Switch 2 con conexión HDMI 2.1 y soporte de resolución + tasa de refresco optimizada para gaming.

Sistema operativo y aplicaciones:

Sistema operativo: Tizen OS (sistema operativo propietario Samsung para Smart TV) con interfaz One UI Tizen rediseñada para 2026.

(sistema operativo propietario Samsung para Smart TV) con interfaz rediseñada para 2026. Actualizaciones garantizadas: 7 años de actualizaciones Tizen OS garantizadas desde 2026 para productos lanzados en 2026 (compromiso oficial Samsung).

garantizadas desde 2026 para productos lanzados en 2026 (compromiso oficial Samsung). Vision AI Companion: asistente con inteligencia artificial integrado para búsqueda de contenido, control por voz y personalización de la experiencia.

asistente con inteligencia artificial integrado para búsqueda de contenido, control por voz y personalización de la experiencia. Samsung TV Plus: más de 2,700 opciones de streaming gratuitas y 750 canales sin suscripción disponibles directamente en la Smart TV sin costo adicional (noticias, deportes, películas, programas infantiles y reality shows).

más de y disponibles directamente en la Smart TV sin costo adicional (noticias, deportes, películas, programas infantiles y reality shows). Aplicaciones streaming premium: acceso directo a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, YouTube, Spotify, Apple TV+, Vix, Claro Video y otras plataformas populares en México.

acceso directo a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, YouTube, Spotify, Apple TV+, Vix, Claro Video y otras plataformas populares en México. SmartThings integrado: control de dispositivos compatibles del hogar directamente desde la Smart TV.

Audio y multimedia:

Q-Symphony: compatibilidad con barras de sonido Samsung compatibles que permite usar los altavoces de la TV y de la barra simultáneamente para mejor efecto envolvente.

compatibilidad con barras de sonido Samsung compatibles que permite usar los altavoces de la TV y de la barra simultáneamente para mejor efecto envolvente. Sonido optimizado: altavoces integrados con procesamiento de audio dedicado para experiencia sonora inmersiva.

Conectividad:

Puertos HDMI: múltiples entradas HDMI para conectar consolas de videojuegos, reproductores Blu-ray, decodificadores de cable y otros dispositivos externos.

múltiples entradas HDMI para conectar consolas de videojuegos, reproductores Blu-ray, decodificadores de cable y otros dispositivos externos. Puertos USB: para reproducción directa de archivos multimedia desde memoria USB.

para reproducción directa de archivos multimedia desde memoria USB. WiFi integrado: para conexión a internet doméstico sin necesidad de cable Ethernet.

para conexión a internet doméstico sin necesidad de cable Ethernet. Bluetooth: para conexión inalámbrica de audífonos, barras de sonido y otros dispositivos compatibles.

Método de envío en Walmart y garantía de Samsung

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. No obstante, el tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden, dependiendo de la disponibilidad regional.

La pantalla incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica del panel, componentes electrónicos y el control remoto. Es importante mencionar que Samsung garantiza oficialmente hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo Tizen OS desde 2026 para el modelo M70H, lo cual asegura acceso continuo a las últimas versiones de aplicaciones streaming y funciones de seguridad hasta el año 2033. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando la pantalla no presente daños por uso, conserve el empaque original y todos los accesorios incluidos (control remoto + base + cable de alimentación + manual + documentación de garantía).

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