Liverpool remata el Motorola Edge 60 Pro de 256GB, cámara de 50MP con zoom óptico 3X y funciones de IA

Liverpool lanzó una oferta para quienes buscan cambiar de celular, al poner en descuento el Motorola Edge 60 Pro con pantalla pOLED de 6.6 pulgadas y 256GB de almacenamiento.

En adn Noticias te presentamos todos los detalles de la promoción para que aproveches y estrenes equipo.

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Motorola Edge 60 Pro precio

El celular se encuentra disponible por 6 mil 583 pesos, cuando su precio regular es de 9 mil 239 pesos, lo que representa un ahorro de 2 mil 656 pesos. Además, la tienda ofrece la posibilidad de pagarlo hasta a seis meses sin intereses, con mensualidades de mil 97.17 pesos.

El Motorola Edge 60 Pro destaca por su pantalla, diseño premium y amplio espacio de almacenamiento para aplicaciones, fotografías y videos. También incorpora funciones impulsadas por Inteligencia Artificial (IA), cámaras de alta resolución y carga rápida, lo que lo coloca entre los equipos de gama alta de la marca.

Puedes conseguirlo aquí.

Motorola Edge 60 Pro características

El Motorola Edge 60 Pro destaca por su pantalla pOLED curva de 6.67 pulgadas a 120 Hz, su procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme y una gran batería de 6,000 mAh.

Pantalla: pOLED curva de 6.67 pulgadas con resolución Full HD+ (1220 x 2712 píxeles).

Tasa de refresco: 120 Hz con un brillo pico de hasta 4,500 nits.

Protección: Corning Gorilla Glass 7i.

Resistencia: Certificación IP68 e IP69 contra agua y polvo, además de estándar militar MIL-STD-810H.

Procesador: MediaTek Dimensity 8350 Extreme de 4 nm.

Memoria RAM: 12 GB con función RAM Boost.

Cámara trasera principal: 50 MP.

Cámara telefoto: 50 MP con zoom óptico 3X.

Cámara ultra gran angular: 50 MP (algunos mercados con sensor de 10 MP).

Cámara frontal: 50 MP con tecnología Quad Pixel.

Batería: 6,000 mAh con soporte para carga rápida.

Conectividad: Compatible con redes 5G, eSIM y Dual SIM.

Sonido: Altavoces estéreo con Dolby Atmos y High-Res Audio.

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