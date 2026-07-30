Mientras todos buscan el Motorola Edge 70, Walmart remata el Edge 60 Fusion 5G de 256GB con 24% de descuento

Mientras la atención está puesta en el más reciente Motorola Edge 70, Walmart tiene en rebaja el Edge 60 Fusion 5G de 256GB, con un precio que baja a $5,296 pesos. La oferta incluye pago en mensualidades fijas. Esto es lo que hay que saber sobre el costo, las formas de pago y las características del equipo.

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¿Cuánto cuesta el Motorola Edge 60 Fusion en Walmart y cómo pagarlo en diferido?

El equipo, en color gris, bajó de $6,999 a $5,296 pesos en Walmart, un ahorro de $1,703, es decir, del 24% de descuento. El producto cuenta con entrega estimada al día siguiente y pickup sin costo en tienda; además, cuenta con devolución hasta 30 días después de recibido, según consigna la tienda en su página web oficial.

Para el pago en diferido, Walmart ofrece hasta 18 mensualidades fijas de $514.89, o hasta 8 plazos con Cashi + Aplazo. En cuanto a promociones bancarias, la opciones disponibles de pago en mensualidades fijas son:

BBVA: 3 meses de $2,648 (total $7944)

(total $7944) BBVA: 12 meses de $662 (total $7944)

(total $7944) CrediBodega: 4 meses de $2,317 (total: $9,268)

(total: $9,268) CrediBodega: 18 meses de $514.89 (total: $9,268)

Motorola Edge 60 Fusion 5G Especificaciones técnicas del celular con descuento en Walmart (Walmart)

¿Qué características tiene el Motorola Edge 60 Fusion 5G que Walmart tiene a la venta?

El Motorola Edge 60 Fusion 5G cuenta con una pantalla Quad-Curve 1.5K con colores validados por Pantone, de 6.67 pulgadas, tecnología OLED y resolución Super HD de 2712 x 1220 píxeles, con 4,500 nits de brillo.

Su sistema de cámaras es una de las características más llamativas del equipo: la cámara trasera es de 50MP, con sensor Sony LYTIA 700C y estabilización óptica de imagen para tomar fotos de nivel profesional, mientras que la cámara frontal es de 32MP.

El teléfono a la venta en Walmart puede cargarse en solo 8 minutos gracias a TurboPower de 68W. El dispositivo también integra la función Moto AI, pensada para organizar notas e información de forma más sencilla.

Otras especificaciones técnicas del Motorola Edge 60 Fusion 5G:

Tipo de SIM: Nano

Memoria RAM: 8 GB

Procesador: MediaTek

Duración de la Batería: 12 h

Condición: Nuevo

Tecnología de la Red Celular: 2G, 3G, 4G

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