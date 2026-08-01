Liverpool rebaja y remata PlayStation 5 Pro 2TB con audífonos de regalo en casi 40% descuento y hasta 6 MSI

A pocos meses del lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI, Liverpool ajusta el precio de la consola premium más ambiciosa del catálogo Sony del momento. La Consola PlayStation 5 Pro con SSD de 2 TB se comercializa actualmente a $24,999 pesos, junto audífonos de última generación con pantalla interactiva, cuando el catálogo original marcaba $39,999 pesos. La rebaja alcanza $15,000 pesos, equivalente al 37.5 por ciento que se recorta del precio de lista. Se trata de uno de los ajustes de precio más agresivos aplicados a esta consola dentro del retail mexicano durante 2026.

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Liverpool activa financiamiento a seis mensualidades sin intereses de $4,166.50 pesos con tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer. Las alternativas tradicionales de pago quedan disponibles en paralelo: contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo generando la orden en línea. Quienes prefieran evitar el envío pueden apoyarse en Click & Collect para retirar la consola en sucursal física sin cargo adicional cuando exista inventario disponible en la tienda seleccionada.

Qué convierte a la PlayStation 5 Pro en la consola premium de Sony

Sony diseñó la PlayStation 5 Pro como una revisión intergeneracional dentro del ciclo de vida de la novena generación de consolas, replicando la estrategia comercial que la compañía ejecutó con la PlayStation 4 Pro en 2016. El objetivo declarado por Mark Cerny, arquitecto principal de la consola, fue reducir la brecha entre las expectativas visuales de jugadores hardcore y las limitaciones técnicas del hardware de lanzamiento de PS5. Este modelo apunta específicamente a audiencia con televisores 4K de alta gama, monitores gaming premium y compradores anticipados de Grand Theft Auto VI, EA Sports FC 27, Marvel’s Wolverine y otros títulos AAA con lanzamientos cercanos.

PS5 Pro en Liverpool (Liverpool)

Estas son las especificaciones técnicas clave que definen la PlayStation 5 Pro según ficha oficial de Sony Interactive Entertainment:

Arquitectura interna y potencia:

Fabricante: Sony Interactive Entertainment (división dedicada a videojuegos del grupo Sony, con sede principal en San Mateo, California).

(división dedicada a videojuegos del grupo Sony, con sede principal en San Mateo, California). Modelo específico: PlayStation 5 Pro (edición digital sin lectora de discos incluida por defecto).

(edición digital sin lectora de discos incluida por defecto). GPU renovada: cuenta con 67 por ciento más poder de cómputo respecto a la PS5 estándar según cifras oficiales presentadas por Mark Cerny en septiembre 2024.

cuenta con respecto a la PS5 estándar según cifras oficiales presentadas por Mark Cerny en septiembre 2024. Rendimiento gráfico global: 45 por ciento de renderización más rápida en comparación con la PlayStation 5 base.

en comparación con la PlayStation 5 base. Arquitectura AMD RDNA: optimizada específicamente para PS5 Pro con mejoras propietarias Sony.

PSSR y escalado por inteligencia artificial:

PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR): sistema propietario Sony que utiliza inteligencia artificial para reescalar imágenes a mayor resolución sin sacrificar frecuencia de cuadros.

sistema propietario Sony que utiliza inteligencia artificial para reescalar imágenes a mayor resolución sin sacrificar frecuencia de cuadros. Funcionamiento: aplica machine learning para reconstruir detalles finos + reducir aliasing + mejorar nitidez global de la imagen.

aplica machine learning para reconstruir detalles finos + reducir aliasing + mejorar nitidez global de la imagen. Comparativa mercado: compite directamente con DLSS de NVIDIA y FSR de AMD implementadas en PC gaming premium.

Ray tracing avanzado:

Velocidad de trazado de rayos: doble que la PS5 estándar según Sony oficial.

que la PS5 estándar según Sony oficial. Efectos mejorados: reflejos hiperrealistas + iluminación global dinámica + sombras precisas.

reflejos hiperrealistas + iluminación global dinámica + sombras precisas. Compatibilidad: activo en juegos con etiqueta “PS5 Pro Enhanced” del catálogo oficial Sony.

Almacenamiento y memoria:

SSD integrado: 2 TB — el doble de espacio que la PS5 estándar de lanzamiento (1 TB en modelos Slim posteriores).

— el doble de espacio que la PS5 estándar de lanzamiento (1 TB en modelos Slim posteriores). Velocidad de lectura: ultra-rápida para carga instantánea de mundos abiertos y transiciones sin pantalla de carga.

ultra-rápida para carga instantánea de mundos abiertos y transiciones sin pantalla de carga. Memoria RAM: 28 por ciento más rápida que la PS5 estándar según especificaciones oficiales.

que la PS5 estándar según especificaciones oficiales. Almacenamiento ampliable: compatible con SSD NVMe adicional mediante ranura de expansión interna.

Conectividad de nueva generación:

Wi-Fi 7: primera consola en el mercado con soporte para el estándar Wi-Fi 7 (802.11be).

con soporte para el estándar Wi-Fi 7 (802.11be). Beneficios Wi-Fi 7: menor latencia en juegos online + descargas ultrarrápidas + estabilidad superior en streaming.

menor latencia en juegos online + descargas ultrarrápidas + estabilidad superior en streaming. Ethernet Gigabit: puerto cableado para conexión estable en gaming competitivo.

puerto cableado para conexión estable en gaming competitivo. Bluetooth 5.1: para vincular mandos, audífonos inalámbricos y accesorios.

Salida de video:

Resolución máxima: hasta 8K (mejora respecto al máximo 4K de PS5 estándar).

hasta (mejora respecto al máximo 4K de PS5 estándar). Frecuencia de cuadros: hasta 120 fps en modo rendimiento con juegos compatibles.

hasta 120 fps en modo rendimiento con juegos compatibles. HDR: soporte para HDR10 y estándares avanzados de rango dinámico.

soporte para HDR10 y estándares avanzados de rango dinámico. Salida HDMI 2.1: para pantallas premium de nueva generación.

Diseño y accesorios:

Formato: exclusivamente digital sin unidad lectora de discos incluida por defecto (opción vendida por separado).

sin unidad lectora de discos incluida por defecto (opción vendida por separado). Lector de discos opcional: $2,400 pesos aproximadamente para audiencia coleccionista que prefiere formato físico.

para audiencia coleccionista que prefiere formato físico. Soporte vertical opcional: vendido por separado (aproximadamente $600 pesos).

vendido por separado (aproximadamente $600 pesos). Mando incluido: DualSense con retroalimentación háptica avanzada + gatillos adaptativos.

con retroalimentación háptica avanzada + gatillos adaptativos. Copia digital incluida: Astro’s Playroom preinstalada como demostración de capacidades hápticas.

Compatibilidad completa con ecosistema PlayStation:

Catálogo PS5 estándar: todos los juegos PS5 funcionan nativamente con mejoras automáticas en títulos “PS5 Pro Enhanced”.

todos los juegos PS5 funcionan nativamente con mejoras automáticas en títulos “PS5 Pro Enhanced”. PlayStation VR2: compatibilidad total con casco de realidad virtual Sony.

compatibilidad total con casco de realidad virtual Sony. Retrocompatibilidad PS4: más de 8,500 juegos PS4 con mejora de rendimiento mediante tecnología PS5 Pro Game Boost.

con mejora de rendimiento mediante tecnología PS5 Pro Game Boost. Servicios online: PlayStation Plus + PlayStation Store + PlayStation Network + soporte para todos los planes de suscripción activos.

PlayStation Plus + PlayStation Store + PlayStation Network + soporte para todos los planes de suscripción activos. Accesorios reutilizables: compatibilidad con mandos DualSense, audífonos PULSE, volantes gaming y otros periféricos PS5 estándar (audiencia que actualiza no pierde inversión previa).

Forma de envío en Liverpool y garantía de Sony

La venta y despacho corre por cuenta directa de Liverpool con cobertura nacional. Compras superiores a $499 pesos aplican para envío gratuito estándar. La cadena habilita adicionalmente Click & Collect como alternativa sin costo para recolección directa en sucursal física cuando se confirme existencia de inventario. El plazo estimado de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles a partir de la confirmación del pedido.

La consola incluye un año de garantía oficial Sony Interactive Entertainment México cubriendo defectos de fabricación del equipo, la fuente de alimentación interna, el sistema de refrigeración, el mando DualSense incluido y los componentes electrónicos internos. Es importante mencionar que la PlayStation 5 Pro no incluye lectora de discos por defecto — quienes deseen usar juegos físicos deben adquirir el accesorio por separado en Sony México o retailers autorizados. Liverpool respeta política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre que la consola no haya sido activada con cuenta PSN y conserve el empaque original con todos los accesorios de fábrica.

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