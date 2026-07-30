Liverpool ya tiene en preventa el Samsung Galaxy Watch Ultra2 con $2,000 de descuento

El Samsung Galaxy Watch Ultra2, el más reciente reloj inteligente de la marca surcoreana, ya está disponible en preventa en Liverpool con un descuento de $2,000. Según consigna la tienda en su sitio web, la fecha de lanzamiento del dispositivo es el 5 de agosto de 2026. Esto es lo que hay que saber sobre el precio, las formas de pago y las características del dispositivo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta el Galaxy Watch Ultra2 en preventa y cómo pagarlo en Liverpool?

El smartwatch está en preventa en Liverpool con un precio de $10,999 pesos, frente a los $12,999 de su valor original, un descuento de $2,000. El modelo disponible es de 47mm, en color negro o plateado, con envío gratis a todo el país.

Para el pago, Liverpool ofrece opciones en diferido y con tarjetas propias hasta 20 meses sin intereses de $549.95. Específicamente, las alternativas de pago con tarjetas Liverpool son:

3 MSI de $3,666.33 (total: $10,999)

(total: $10,999) 6 MSI de $1,833.17 (total: $10,999)

(total: $10,999) 13 MSI de $846.08 (total: $10,999)

(total: $10,999) 15 MSI de $733.27 (total: $10,999)

Con otras tarjetas (Visa y MasterCard) también se puede pagar a 13 MSI de $846.08 o en pago único.

La fecha de lanzamiento indicada por la tienda es el 5 de agosto de 2026, y la entrega se realizará cuando el producto esté disponible, ya sea a domicilio o mediante Click & Collect en tienda.

Lanzamiento El Samsung Galaxy Watch Ultra2 está disponible en preventa en Liverpool con hasta 20 MSI. (Liverpool)

¿Qué características tiene el nuevo Samsung Galaxy Watch Ultra2?

Samsung presentó el Galaxy Watch Ultra2 como el reloj más potente y avanzado de la línea hasta la fecha, pensado para aventuras extremas al aire libre. Su batería es de 800 mAh, un 35% más de capacidad que el modelo Ultra anterior, y funciona con la plataforma Snapdragon Wear Elite.

La pantalla del nuevo reloj de Samsung a la venta en Liverpool es la más luminosa jamás integrada en un Galaxy Watch, con 5,000 nits de brillo, lo que lo convierte en el primer smartwatch del mundo con ese nivel de luminosidad. El marco es de titanio resistente a los golpes, con un diseño un 12% más delgado que la generación anterior.

Entre sus funciones deportivas está Carrera de montaña, que registra altitud, progresión de ascenso e impacto del terreno, y Nutrition Alert, que estima la pérdida de sudor según el peso corporal para indicar cuándo y cuánto hidratarse. También está preparado para buceo profesional, con clasificación IP69K, resistencia de 10 ATM y certificación EN 13319, y puede registrar en tiempo real profundidad, duración y temperatura del agua. Las funciones avanzadas de buceo llegarán más adelante en 2026 a través de la app Ultra2 Diving, desarrollada junto con Mares.

En salud, el reloj integra funciones basadas en inteligencia artificial como detección de apnea del sueño (con autorización de la FDA), supervisión de constantes vitales, puntuación de salud cardiovascular, carga cardiovascular diaria, índice de condición física y monitoreo de audición.

Los usuarios pueden acceder además a pruebas gratuitas de Strava (60 días) e iFIT (2 meses), y contar con cobertura de Samsung Care+ para reparaciones y protección del dispositivo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.