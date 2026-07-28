Liverpool remata el celular Samsung Galaxy A07, gama accesible con pantalla grande y hasta 13 MSI

El celular Samsung Galaxy A07 con pantalla de 6.7 pulgadas cuesta $2,799 pesos en Liverpool, lo que representa un 7% de descuento frente a los $2,999 originales, generando un ahorro directo de $200 pesos.

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Liverpool ofrece las opciones habituales de pago: contado, tarjetas de crédito y débito, monedero electrónico y la posibilidad de pagar a hasta 13 meses sin intereses con mensualidades de $215.31. La compra incluye envío gratuito a todo el país (al superar el umbral de $499 pesos) o la opción de Click & Collect para recoger en sucursal sin costo adicional.

Especificaciones principales del Samsung Galaxy A07

El Samsung Galaxy A07 se posiciona como una opción sólida en la gama de entrada, equilibrando rendimiento diario y autonomía sin recurrir a precios de segmentos superiores.

Samsung Galaxy A07 en Liverpool (Liverpool)

Pantalla y diseño : Panel PLS LCD de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz para una navegación fluida, disponible en color Verde obscuro .

: Panel con tasa de refresco de 90 Hz para una navegación fluida, disponible en color . Rendimiento : Procesador MediaTek Helio G99 de 6 nm acompañado de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno (ampliable mediante tarjeta microSD).

: Procesador de 6 nm acompañado de y (ampliable mediante tarjeta microSD). Sistema de cámaras : Sensor principal de 50 MP para fotografías nítidas en condiciones de luz diurna, complementado con una cámara frontal de 8 MP para videollamadas.

: Sensor principal de para fotografías nítidas en condiciones de luz diurna, complementado con una cámara frontal de para videollamadas. Batería : Celda de 5000 mAh que garantiza hasta dos días de uso moderado con una sola carga.

: Celda de que garantiza hasta dos días de uso moderado con una sola carga. Resistencia: Certificación IP54, ofreciendo protección básica contra polvo y salpicaduras accidentales.

Usuario ideal para el Samsung Galaxy A07

Personas que buscan un segundo dispositivo confiable para trabajo o escuela sin una inversión elevada.

confiable para trabajo o escuela sin una inversión elevada. Adultos mayores que valoran una pantalla grande y legible para mensajes, videollamadas y navegación básica.

y legible para mensajes, videollamadas y navegación básica. Estudiantes que requieren almacenamiento amplio ( 128 GB ) para aplicaciones educativas, documentos y multimedia.

) para aplicaciones educativas, documentos y multimedia. Personas que priorizan la autonomía de batería sobre el rendimiento en juegos de alta exigencia gráfica.

Forma de envío en Liverpool y garantía

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional. El tiempo de entrega estándar oscila entre 3 y 7 días hábiles. El equipo incluye garantía oficial de Samsung que cubre defectos de fabricación en pantalla, batería y componentes internos durante el primer año. Se recomienda verificar el sellado de la caja al momento de la entrega o recogida en tienda.

Liverpool mantiene su política de devolución dentro de los primeros 30 días naturales, siempre que el dispositivo no presente activaciones de cuenta, haya sido configurado o muestre signos de uso, y conserve su empaque original con todos los accesorios.

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