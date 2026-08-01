Una figura de Cristo se mantuvo de pie en un paisaje (casi) completamente calcinado tras los incendios forestales que afectaron Gironda, en el suroeste de Francia y ha desatado una ola de comentarios.

A través de las redes sociales se ha hecho viral este video en el que se puede apreciar esta imagen religiosa intacta y muchas personas comenzaron a interpretarlo como un símbolo de esperanza ante la situación ocurrida en el territorio francés.

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La impactante imagen del Cristo

Este hecho ocurrió en las inmediaciones de Saumos, localidad donde comenzaron los principales incendios el pasado 22 de julio. En las imágenes que circulan en redes sociales, se pueden apreciar los estragos de estos desastres.

Entre vegetación en cenizas, un terreno carbonizado y restos calcinados, la imagen de Cristo se mantiene en pie, algo que llamó la atención de los responsables de acudir a la zona y los usuarios en redes sociales.

Rápidamente las imágenes comenzaron a circular y a hacerse virales, aunque con opiniones divididas, pero, principalmente, considerando este hecho como un mensaje de fortaleza para todas las personas afectadas por estos incendios.

Consecuencias tras los incendios en Francia

Landas y Gironda son los principales departamentos afectados por los incendios forestales en esa región de Francia. Las llamas destruyeron grandes superficies de vegetación.

Según los reportes, los incendios forestales afectaron:

Aproximadamente 3 mil 600 hectáreas en Landas

Más de 42 mil hectáreas en Gironda

Más de 200 mil personas evacuadas en 23 localidades

Aunque ya hay un mayor control sobre la situación, las autoridades siguen realizando maniobras de control y vigilancia, con el fin de evitar un nuevo brote y elementos de seguridad siguen trabajando en las zonas afectadas.

Bajo todo este listado de consecuencias y afectaciones en esa zona, la imagen del Cristo en Saumos se volvió un símbolo de fe tras esta temporada de incendios que es ya, una de las más destructivas de las que se tiene registro en Europa.

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