Liverpool remata la pantalla Samsung OLED de 65 pulgadas: trae AI escalado a 4K y hasta 13 MSI

Liverpool cuenta con una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de pantallas Samsung OLED premium. La Smart TV Samsung OLED 4K de 65 pulgadas, modelo QN65S90HAEXZX —una de las tres únicas pantallas que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) calificó como “Excelente” en su Estudio de Calidad de Pantallas LED 2026— pasó de $42,855.67 a $28,999.60 pesos, lo que representa un ahorro directo de $13,856.07 pesos sobre el precio de catálogo.

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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 13 meses sin intereses de $2,549.42 pesos con tarjetas de crédito participantes, mensualidad accesible considerando el segmento premium OLED del producto. Adicionalmente Liverpool ofrece las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué dice el Estudio de Calidad Profeco 2026 sobre la pantalla Samsung QN65S90HAEXZX

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó el 1 de junio de 2026 la edición especial Mundial 2026 de la Revista del Consumidor con el Estudio de Calidad de Pantallas LED 2026, en el que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC) evaluó 49 modelos de televisores LED de 13 marcas comercializadas en México (Samsung, Hisense, TCL, LG, Sony, Aiwa, Atvio, Philips, JVC, Haier, ONN, HKPro y Vios). El análisis incluyó 343 pruebas de laboratorio enfocadas en fidelidad de color, contraste, nivel de negros, uniformidad de imagen, calidad de audio e información comercial. De los 49 televisores evaluados, únicamente tres modelos alcanzaron la máxima calificación global de “Excelente”: LG OLED55C5C5PSA de 55 pulgadas, Samsung QN55S85HAEXZX de 55 pulgadas y la Samsung QN65S90HAEXZX de 65 pulgadas —la pantalla disponible actualmente en Liverpool con descuento del 32% sobre el precio de catálogo—.

Smart TV Samsung OLED de 65 pulgadas 4K en Liverpool Descuento directo de casi $14,000 respecto al precio original. (Liverpool)

Estas son las calificaciones específicas que la Profeco otorgó al modelo QN65S90HAEXZX según el estudio publicado en la Revista del Consumidor el 1 de junio de 2026:

Calificación global: “Excelente” (una de las tres más altas del estudio entre 49 modelos evaluados).

(una de las tres más altas del estudio entre 49 modelos evaluados). Color: “Excelente” — fidelidad cromática superior en todos los tonos evaluados por el LNPC.

— fidelidad cromática superior en todos los tonos evaluados por el LNPC. Contraste: “Excelente” — diferencia entre zonas claras y oscuras superior a la mayoría de los modelos evaluados.

— diferencia entre zonas claras y oscuras superior a la mayoría de los modelos evaluados. Nivel de negros: “Excelente” — profundidad de negros característica de la tecnología OLED, con apagado independiente de cada píxel para lograr negros verdaderos.

— profundidad de negros característica de la tecnología OLED, con apagado independiente de cada píxel para lograr negros verdaderos. Uniformidad de imagen: “Excelente” — consistencia visual sin manchas, halos ni zonas más brillantes en toda la pantalla.

— consistencia visual sin manchas, halos ni zonas más brillantes en toda la pantalla. Audio: “Muy Bueno” — desempeño sonoro de alta calidad aunque por debajo del nivel “Excelente”.

— desempeño sonoro de alta calidad aunque por debajo del nivel “Excelente”. Información comercial: Profeco confirmó que el modelo cumple con la normativa NOM-024-SCFI-2013 sobre información comercial, garantía e instructivos.

Profeco confirmó que el modelo cumple con la normativa NOM-024-SCFI-2013 sobre información comercial, garantía e instructivos. Precio promedio reportado por Profeco en el estudio: $24,999 pesos (precio promedio en distintos retailers mexicanos al momento del análisis).

Especificaciones técnicas del Samsung OLED 65 pulgadas

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México y los datos del estudio Profeco para el modelo QN65S90HAEXZX:

Pantalla: OLED 4K de 65 pulgadas con tecnología de píxeles autoiluminados que permite el apagado independiente de cada punto de la pantalla para lograr negros absolutos y contraste infinito.

de 65 pulgadas con tecnología de píxeles autoiluminados que permite el apagado independiente de cada punto de la pantalla para lograr negros absolutos y contraste infinito. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos). Procesador: NQ4 AI Gen2 con escalado 4K AI Upscaling que analiza cada escena en tiempo real para potenciar color, contraste y claridad de contenido en resoluciones inferiores.

con que analiza cada escena en tiempo real para potenciar color, contraste y claridad de contenido en resoluciones inferiores. Vision AI Companion: suite completa de inteligencia artificial Samsung 2025 con recomendaciones inteligentes de contenido, escalado por IA y búsqueda asistida desde el control remoto.

suite completa de inteligencia artificial Samsung 2025 con recomendaciones inteligentes de contenido, escalado por IA y búsqueda asistida desde el control remoto. HDR: HDR10+ y HLG con Neo Quantum HDR OLED para adaptación de tono escena por escena.

y HLG con Neo Quantum HDR OLED para adaptación de tono escena por escena. Tasa de refresco: Motion Xcelerator hasta 120 Hz con soporte VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) y Game Bar para gaming en consolas PS5 y Xbox Series X.

con soporte VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) y Game Bar para gaming en consolas PS5 y Xbox Series X. Sistema operativo: One UI Tizen con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+.

con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+. Soporte de software: generación 2025 con política Samsung de hasta cinco años de actualizaciones Tizen OS según declaraciones oficiales.

generación 2025 con política Samsung de hasta cinco años de actualizaciones Tizen OS según declaraciones oficiales. Audio: sistema con Object Tracking Sound+ que sigue el sonido en la dirección del movimiento en pantalla, Dolby Atmos y compatibilidad con Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.

sistema con que sigue el sonido en la dirección del movimiento en pantalla, Dolby Atmos y compatibilidad con para sincronización con barras de sonido Samsung. Asistente de voz: Bixby integrado con compatibilidad para Amazon Alexa y Google Assistant.

Bixby integrado con compatibilidad para Amazon Alexa y Google Assistant. Conectividad: 3 puertos HDMI (uno con eARC), 1 puerto USB-A, salida de audio digital óptica, entrada RCA, salida de audio jack 3.5 mm, Bluetooth, entrada RF, WiFi, Ethernet, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay 2.

(uno con eARC), 1 puerto USB-A, salida de audio digital óptica, entrada RCA, salida de audio jack 3.5 mm, Bluetooth, entrada RF, WiFi, Ethernet, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay 2. Memoria: 3 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno para aplicaciones.

3 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno para aplicaciones. Gaming: Auto HDR Tone Mapping, Auto Game Mode con IA, Game Bar y HDMI con baja latencia automática.

Auto HDR Tone Mapping, Auto Game Mode con IA, Game Bar y HDMI con baja latencia automática. Knox Security: protección integrada para datos personales y cuenta Samsung.

protección integrada para datos personales y cuenta Samsung. País de fabricación: México (confirmado por Profeco en el estudio).

(confirmado por Profeco en el estudio). Diseño: marco metálico delgado con perfil ultradelgado característico de los OLED Samsung.

Forma de envío en Liverpool y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones del empaque de una pantalla de 65 pulgadas (más de 1.45 metros de ancho), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega a domicilio. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel, complementada con la política Samsung de actualizaciones Tizen OS para productos OLED 2025; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el televisor en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto.

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