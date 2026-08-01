Walmart remata la laptop HP 250 G10, ideal para estudiantes en la vuelta a clases: i5, 16GB RAM, 512GB SSD y hasta 12 meses sin intereses

Con la vuelta al ciclo escolar universitario tocando la puerta durante las primeras semanas de agosto, Walmart ajusta su catálogo de cómputo portátil para capturar la audiencia estudiantil mexicana. La Laptop HP 250 G10 con procesador Intel Core i5-1334U, 16 GB de RAM, 512 GB SSD y Windows 11 Home —notebook empresarial en color plateado con pantalla Full HD antirreflejos de 15.6 pulgadas y certificación de durabilidad grado militar— se ofrece actualmente a $11,129 pesos frente a los $15,899 pesos de catálogo original. La diferencia asciende a $4,770 pesos menos, equivalentes al 30 por ciento que se descuenta del precio de lista.

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Walmart pone sobre la mesa financiamiento a 12 mensualidades sin intereses de $927.42 pesos para tarjetas de crédito adheridas a la campaña activa del retailer. Las modalidades de pago tradicionales siguen operando en paralelo: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico y depósito en efectivo generando la orden vía sitio web. La opción Pickup completa el esquema para quienes prefieran retirar la unidad directamente en sucursal física sin costo adicional cuando exista disponibilidad de inventario.

Qué distingue a la laptop HP 250 G10 dentro del catálogo empresarial accesible

Estos son los componentes técnicos clave que definen la HP 250 G10 según ficha oficial del fabricante:

Laptop HP 250 G10 en Walmart (Walmart)

Procesador y memoria:

Fabricante: HP (Hewlett-Packard — compañía estadounidense con más de 85 años fabricando equipos de cómputo profesional).

(Hewlett-Packard — compañía estadounidense con más de 85 años fabricando equipos de cómputo profesional). Modelo específico: 250 G10 dentro de la línea Notebook empresarial de entrada.

dentro de la línea Notebook empresarial de entrada. Chip principal: Intel Core i5-1334U de decimotercera generación con arquitectura híbrida de 10 núcleos y 12 hilos capaces de escalar velocidad hasta 4.6 GHz mediante Turbo Boost.

con arquitectura híbrida de capaces de escalar velocidad hasta mediante Turbo Boost. Caché L3: 12 MB para procesamiento eficiente de datos.

12 MB para procesamiento eficiente de datos. Memoria RAM: 16 GB DDR4-3200 MHz dispuestos para multitarea fluida entre múltiples aplicaciones abiertas simultáneamente.

dispuestos para multitarea fluida entre múltiples aplicaciones abiertas simultáneamente. Gráficos integrados: Intel Iris Xe Graphics con soporte para edición fotográfica ligera + gaming casual + reproducción de video 4K.

Almacenamiento y velocidad:

Unidad de almacenamiento: 512 GB SSD PCIe NVMe — velocidad hasta 10 veces superior a discos duros mecánicos tradicionales.

— velocidad hasta 10 veces superior a discos duros mecánicos tradicionales. Espacio disponible al usuario: aproximadamente 430 GB libres tras instalación de Windows 11 Home + aplicaciones preinstaladas.

aproximadamente tras instalación de Windows 11 Home + aplicaciones preinstaladas. Capacidad ampliable: compatible con expansión mediante SSD adicional según modelo específico y disponibilidad.

Pantalla y experiencia visual:

Panel: 15.6 pulgadas IPS antirreflejos con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles) .

con resolución . Brillo: 250 nits — visibilidad óptima en ambientes de oficina y salones universitarios con iluminación estándar.

250 nits — visibilidad óptima en ambientes de oficina y salones universitarios con iluminación estándar. Cobertura de color: 45% NTSC apta para tareas de productividad y consumo multimedia.

45% NTSC apta para tareas de productividad y consumo multimedia. Relación pantalla-cuerpo: aproximadamente 85 por ciento con marcos delgados para diseño moderno.

Sistema operativo y software:

SO preinstalado: Windows 11 Home Single Language en español .

. Compatibilidad con Microsoft 365: funciona nativamente con Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Teams y todas las apps de la suite Microsoft.

funciona nativamente con Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Teams y todas las apps de la suite Microsoft. Actualizaciones garantizadas: soporte oficial Microsoft con actualizaciones de seguridad hasta 2031 según roadmap oficial Windows 11.

Teclado y experiencia de escritura:

Teclado en español completo con teclado numérico dedicado (formato full-size).

completo con teclado numérico dedicado (formato full-size). Resistencia a derrames: protección de componentes clave frente a accidentes menores con líquidos.

protección de componentes clave frente a accidentes menores con líquidos. Trackpad amplio con soporte para gestos multitáctiles Windows 11.

Durabilidad y certificación militar:

Certificación MIL-STD 810H: ha superado pruebas militares estadounidenses de resistencia a caídas, vibraciones, temperaturas extremas, humedad y polvo.

ha superado pruebas militares estadounidenses de resistencia a caídas, vibraciones, temperaturas extremas, humedad y polvo. Diseño reforzado: chasis pensado para uso intensivo en desplazamientos diarios entre casa, oficina, universidad y espacios de trabajo compartido.

Cámara y colaboración remota:

Cámara web HD 720p con obturador de privacidad físico (protección visual contra hackeo de cámara).

con (protección visual contra hackeo de cámara). Micrófonos duales con reducción de ruido basada en inteligencia artificial (útil para clases virtuales, videoconferencias, entrevistas remotas).

con reducción de ruido basada en inteligencia artificial (útil para clases virtuales, videoconferencias, entrevistas remotas). Compatible con: Zoom + Google Meet + Microsoft Teams + Skype + Discord + otras plataformas de videollamada estándar.

Conectividad completa:

Puerto USB Type-C de 5 Gbps para transferencia rápida y conexión con periféricos modernos.

de 5 Gbps para transferencia rápida y conexión con periféricos modernos. Dos puertos USB Type-A de 5 Gbps para dispositivos tradicionales (mouse, teclado, memorias flash).

de 5 Gbps para dispositivos tradicionales (mouse, teclado, memorias flash). Salida HDMI 1.4b para conexión con monitores externos + proyectores + televisores.

para conexión con monitores externos + proyectores + televisores. Jack combinado auriculares/micrófono 3.5mm para audífonos tradicionales.

para audífonos tradicionales. WiFi 6 (802.11ax) para conexión inalámbrica de alta velocidad en redes modernas.

para conexión inalámbrica de alta velocidad en redes modernas. Bluetooth 5.3 para vincular audífonos inalámbricos, mouse, teclados y otros periféricos.

Forma de envío en Walmart y garantía de HP

El producto se comercializa y despacha directamente por Walmart bajo cobertura nacional. Las compras superiores a $499 pesos califican automáticamente para envío gratuito. Como alternativa, los usuarios pueden optar por el servicio Pickup (recolección en sucursal sin costo) o generar la orden en línea con pago en efectivo posterior en cualquier tienda física de la cadena. El tiempo estimado de entrega en domicilio oscila entre 3 y 7 días hábiles a partir de la confirmación de la orden dependiendo del código postal de destino.

La laptop cuenta con un año de garantía oficial HP México cubriendo defectos de fábrica del equipo, la pantalla IPS, el teclado en español, la batería de iones de litio y los componentes electrónicos internos. Walmart también respeta política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre que el equipo no haya sido configurado con cuenta Microsoft ni Windows Update, conserve el empaque original y presente sus sellos de fabricante intactos. Para audiencia estudiantil con propósitos académicos, HP ofrece descuentos adicionales mediante su programa Educación con verificación de credencial universitaria vigente en el portal oficial.

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