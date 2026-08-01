Detienen a Alfonso “N”, líder del Cártel de Los Reyes, en medio de bloqueos en Michoacán

A través de un comunicado, Omar García Harfuch anunció la detención de Alfonso “N”,identificado como líder del Cártel de Los Reyes, quien ya contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín.

Sumado a esto, autoridades de Estados Unidos otorgaban una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información sobre su paradero. Ahora, Alfonso “N” ya fue detenido gracias a una operación del Ejército Mexicano y personal de la Defensa Nacional.

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