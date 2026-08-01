Walmart remata la pantalla Samsung de 70 pulgadas con descuento de más de 2 mil pesos y hasta 18 MSI

Si estás pensando en renovar tu televisión para estos últimos meses del año, Walmart lanzó una oferta en la pantalla Samsung Smart TV UHD 4K de 70 pulgadas, la cual cuenta con un descuento importante respecto a su precio original.

Es bueno financieramente comprar pantallas a fin de año, principalmente por las ofertas de El Buen Fin, las fiestas y la llegada de modelos nuevos, las tiendas bajan mucho los precios para vaciar inventario viejo antes de enero.

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Pantalla Samsung 70 pulgadas precio

El equipo de la marca surcoreana tiene un precio de 12 mil 589 pesos, luego de la rebaja de 2 mil 222 pesos, ya que anteriormente se vendía en 14 mil 811 pesos.

Además del descuento, la tienda ofrece la opción de adquirirla hasta a 18 meses sin intereses, con pagos aproximados de 699.39 pesos mensuales con tarjetas participantes.

¿Cuánto ahorras?

Precio actual: 12,589 pesos

Precio anterior: 14, 811 pesos

Descuento: 2,222 pesos

Financiamiento: Hasta 18 meses sin intereses de 699.39 pesos mensuales

Devolución hasta 30 días después de recibido

Garantía de 3 meses con ElecTronix

Puedes comprar la pantalla aquí.

Pantalla Samsung 70 pulgadas características

Este modelo ofrece una resolución UHD 4K, diseñada para brindar imágenes con mayor nivel de detalle y colores más definidos. Al tratarse de una Smart TV, permite acceder a plataformas de streaming, aplicaciones y otros servicios en línea desde el televisor.

Su pantalla de 70 pulgadas la convierte en una opción ideal para salas amplias o para quienes buscan una experiencia más inmersiva al ver películas, series, eventos deportivos o videojuegos.

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