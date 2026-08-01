Confirmado por Samsung: el Galaxy S26 recibirá actualizaciones por 7 años y responde a la pregunta que más preocupa a los usuarios

Samsung confirmó que el Galaxy S26 tendrá 7 años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad, el mismo nivel de soporte que ofrecen los competidores premium. Además, la compañía respondió una de las dudas más comunes entre los usuarios: si tantas actualizaciones pueden hacer más lento al equipo con el tiempo.

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¿Por cuánto tiempo actualizará Samsung al Galaxy S26?

El compromiso de 7 años de actualizaciones de Samsung cubre dos tipos de actualización: las versiones principales de One UI, que traen nuevas funciones, rediseños de interfaz y funciones de Galaxy AI, y los parches de seguridad, que corrigen vulnerabilidades y mejoran Knox. Así, por ejemplo, el Galaxy S26, lanzado en 2026, tendrá cobertura hasta aproximadamente 2033.

El ciclo de soporte se divide en tres etapas. Entre 2026 y 2028 (años 1 y 2), el equipo recibirá versiones principales de One UI junto con actualizaciones de seguridad, con una versión principal anual y parches mensuales. Entre 2029 y 2031 (años 3 a 5), seguirá recibiendo tanto versiones principales como seguridad, aunque los parches pasarán a ser bimestrales. Ya entre 2032 y 2033 (años 6 y 7), el soporte se limitará solo a actualizaciones de seguridad, con parches bimestrales o trimestrales.

En cuanto a las próximas versiones, el One UI 8.5 será la primera actualización significativa de medio ciclo tras el lanzamiento del S26, con un lanzamiento regional escalonado; se esperan mejoras en Galaxy AI, en Privacy Screen y en la optimización de batería. Por su parte, el One UI 9, basado en Android 17, tendría su versión estable disponible entre el tercer y el cuarto trimestre de 2026, con un período beta que suele abrirse entre 2 y 3 meses antes para quienes estén inscritos en el programa Beta de Samsung.

Samsung confirmó 7 años de actualizaciones para el Galaxy S26. La compañía asegura que el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y los 12 GB de RAM son clave para mantener el rendimiento del equipo. (Samsung)

¿Las actualizaciones pueden hacer más lento al Samsung Galaxy S26?

En su comunicado oficial, Samsung se adelantó a responder algunas de las preguntas más comunes de los usuarios.

La empresa descartó que las actualizaciones vayan a hacer más lento al Galaxy S26. Según la compañía, el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y los 12 GB de RAM del equipo garantizan margen de rendimiento suficiente para mantener la fluidez incluso después de múltiples actualizaciones. Samsung explicó que realiza optimizaciones específicas para cada generación de hardware antes de liberar cada actualización.

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