¿Qué raza es el perrito de Gil Mora? Este es el precio de uno como el del jugador de Xolos

El futbolista mexicano Gil Mora, enterneció a miles de aficionados tras compartir una fotografía junto a su inseparable compañero de cuatro patas: un Yorkshire Terrier.

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La imagen rápidamente se volvió viral en redes sociales y despertó la curiosidad de los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse cuál es la raza del perrito, cuánto cuesta tener uno en México y qué cuidados necesita para mantenerse sano.

¿Cuáles son las características del Yorkshire Terrier?

El Yorkshire Terrier es una de las razas pequeñas más populares del mundo gracias a su apariencia elegante, personalidad valiente y gran inteligencia.

Estas son algunas de sus principales características:

• Tamaño miniatura: Mide entre 15 y 20 centímetros de altura y pesa de 2 a 3.5 kilogramos, por lo que se adapta fácilmente a departamentos o espacios pequeños.

• Pelaje largo y sedoso: Su pelo crece de forma continua y requiere cepillado frecuente para evitar enredos y mantener su brillo natural.

• Muy inteligente: Aprende órdenes con rapidez y responde positivamente al entrenamiento basado en recompensas.

• Cariñoso y leal: Forma un fuerte vínculo con su familia y suele acompañar a sus dueños a todos lados.

• Valiente y protector: A pesar de su pequeño tamaño, tiene un carácter decidido y no suele intimidarse frente a perros más grandes.

• Activo y juguetón: Necesita paseos y actividades diarias para mantenerse física y mentalmente estimulado.

• Larga esperanza de vida: Con los cuidados adecuados puede vivir entre 11 y 15 años o incluso más.

• Muda poco pelo: Su pelaje es similar al cabello humano, por lo que desprende menos pelo que otras razas, aunque esto no significa que sea completamente hipoalergénico.

¿Qué raza es el perrito de Gil Mora? El futbolista mexicano junto a su mascota. (IG gil_morita)

¿Qué cuidados necesita un Yorkshire Terrier?

Aunque es una raza pequeña, el Yorkshire Terrier requiere atención constante para conservar su salud y calidad de vida.

Entre los cuidados más importantes destacan:

• Cepillado diario para evitar nudos en su pelaje.

• Baños cada tres o cuatro semanas con productos especiales para perros.

• Higiene dental frecuente, ya que es propenso a desarrollar sarro y enfermedades periodontales.

• Alimentación de calidad, adecuada para razas pequeñas.

• Ejercicio diario, mediante paseos y juegos que estimulen su energía.

• Protección contra el frío, pues su tamaño y tipo de pelaje lo hacen más sensible a las bajas temperaturas.

• Revisiones veterinarias periódicas, además de mantener al día su esquema de vacunación y desparasitación.

¿Cuánto cuesta un Yorkshire Terrier en México?

El precio de un cachorro Yorkshire Terrier puede variar según su linaje, el prestigio del criador, la documentación y si cuenta con vacunas y registro ante la Federación Canófila Mexicana.

De acuerdo con publicaciones de venta en línea como Mercado Libre o Amazon, estos son los rangos de precio más comunes en México:

• Sin pedigree o de criadores particulares: entre 8 mil y 15 mil pesos.

• Con pedigree y documentación oficial: entre 20 mil y 35 mil pesos.

• De líneas de exhibición o campeones: pueden superar los 40 mil pesos.

Antes de adquirir un Yorkshire Terrier, especialistas recomiendan verificar que el criador sea confiable y que el cachorro cuente con su esquema completo de vacunación, desparasitación y documentación correspondiente.

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