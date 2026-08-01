Walmart remata la pantalla TCL de 75 pulgadas QLED 4K con $6,000 de descuento y hasta 24 meses sin intereses

La Pantalla TCL 75 Pulgadas QLED 4K Smart Google TV modelo 75Q51KG, modelo 2025 de la Serie Q de TCL con puntos cuánticos, procesador AIPQ con inteligencia artificial y sonido inmersivo Dolby Atmos integrado, cotiza actualmente en $10,990 pesos en Walmart frente a los $16,999 pesos que marca el catálogo original de la cadena.

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Walmart abre la puerta al pago diferido con 24 mensualidades sin intereses de $457.92 pesos para tarjetas participantes de la campaña activa. El esquema convive con las modalidades tradicionales de pago que la cadena mantiene disponibles: contado, débito, monedero electrónico, tarjeta de crédito, así como la opción de generar la orden en línea y liquidarla en efectivo directamente en sucursal. La modalidad Pickup permite recoger la unidad sin costo adicional en tiendas físicas que confirmen existencia del modelo.

Qué distingue a la TCL 75Q51KG del resto de propuestas en 75 pulgadas

Estos son los componentes técnicos clave que definen el televisor TCL 75Q51KG según la ficha oficial del fabricante:

TV TCL 75 pulgadas QLED en Walmart (Walmart)

Panel QLED y calidad de imagen:

Fabricante: TCL (compañía china fundada en 1981 con presencia global consolidada como segundo fabricante mundial de pantallas Smart TV según reportes de la industria durante los últimos años).

(compañía china fundada en 1981 con presencia global consolidada como segundo fabricante mundial de pantallas Smart TV según reportes de la industria durante los últimos años). Modelo específico: 75Q51KG (variante mexicana Serie Q línea 2025).

(variante mexicana Serie Q línea 2025). Diagonal: 75 pulgadas (aproximadamente 190 centímetros medidos diagonal a diagonal) — formato XXL premium ideal para salas amplias.

(aproximadamente 190 centímetros medidos diagonal a diagonal) — formato XXL premium ideal para salas amplias. Panel: QLED con puntos cuánticos (Quantum Dot Color) — capaz de reproducir más de mil millones de tonalidades diferentes.

— capaz de reproducir más de mil millones de tonalidades diferentes. Resolución nativa: 4K UHD (3,840 x 2,160 píxeles) — más de 8 millones de píxeles activos.

— más de 8 millones de píxeles activos. Retroiluminación: LED de alto brillo que garantiza visibilidad óptima incluso en habitaciones con abundante iluminación natural durante el día.

Procesador AIPQ con inteligencia artificial:

Chip dedicado: AIPQ — motor propietario TCL con capacidades de inteligencia artificial aplicadas a la calidad de imagen.

— motor propietario TCL con capacidades de inteligencia artificial aplicadas a la calidad de imagen. Contraste con IA: analiza brillo de cada fotograma + luminosidad del entorno para ajustar automáticamente los detalles en zonas oscuras y claras.

analiza brillo de cada fotograma + luminosidad del entorno para ajustar automáticamente los detalles en zonas oscuras y claras. Color con IA: optimización dinámica de la paleta cromática según tipo de contenido.

optimización dinámica de la paleta cromática según tipo de contenido. Claridad con IA: ajuste automático de la nitidez de detalles finos por pixel.

ajuste automático de la nitidez de detalles finos por pixel. Movimiento con IA: procesamiento inteligente de escenas rápidas para reducir el desenfoque.

procesamiento inteligente de escenas rápidas para reducir el desenfoque. HDR con IA: análisis en tiempo real de los metadatos HDR para reproducción precisa.

Estándares HDR compatibles:

HDR PRO+ — implementación premium TCL con soporte simultáneo para tres estándares HDR principales.

— implementación premium TCL con soporte simultáneo para tres estándares HDR principales. Dolby Vision — HDR dinámico premium con metadatos fotograma a fotograma.

— HDR dinámico premium con metadatos fotograma a fotograma. HDR10+ — HDR dinámico con metadatos escena a escena.

— HDR dinámico con metadatos escena a escena. HLG (Hybrid Log-Gamma) — HDR para transmisiones televisivas y streaming.

Audio inmersivo integrado:

Dolby Atmos — sonido posicional envolvente sin necesidad de barra de sonido externa para experiencia básica.

— sonido posicional envolvente sin necesidad de barra de sonido externa para experiencia básica. DTS Virtual:X — sonido tridimensional simulado que amplía la escena acústica.

— sonido tridimensional simulado que amplía la escena acústica. Sistema de audio integrado desarrollado por TCL con potencia adecuada para salas medianas.

desarrollado por TCL con potencia adecuada para salas medianas. Compatible con barras Sony, Samsung, LG, Bose y Sonos mediante Bluetooth o HDMI ARC para expansión de audio en configuraciones más ambiciosas.

Google TV como plataforma:

Sistema operativo: Google TV con interfaz personalizada según preferencias del usuario.

con interfaz personalizada según preferencias del usuario. Google Assistant integrado: control por voz nativo para búsquedas, control de dispositivos smart home y consultas generales.

control por voz nativo para búsquedas, control de dispositivos smart home y consultas generales. Catálogo streaming disponible: cientos de miles de películas y episodios distribuidos en las principales plataformas del mercado mexicano.

cientos de miles de películas y episodios distribuidos en las principales plataformas del mercado mexicano. Apps preinstaladas en México: Netflix + Amazon Prime Video + Disney+ + HBO Max + Vix + Claro Video + YouTube + Spotify + Apple TV+ + otras.

Netflix + Amazon Prime Video + Disney+ + HBO Max + Vix + Claro Video + YouTube + Spotify + Apple TV+ + otras. Compatibilidad con AirPlay 2 + Chromecast para casting inalámbrico desde dispositivos iOS y Android.

Gaming y experiencia interactiva:

Modo Juego Automático (ALLM) — Auto Low Latency Mode que detecta cuando se conecta una consola y activa automáticamente el modo de baja latencia para respuesta inmediata.

— Auto Low Latency Mode que detecta cuando se conecta una consola y activa automáticamente el modo de baja latencia para respuesta inmediata. Motion Rate 240 con MEMC — tecnología de suavizado de movimiento para escenas rápidas en deportes y videojuegos.

— tecnología de suavizado de movimiento para escenas rápidas en deportes y videojuegos. Compatibilidad con PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2 vía HDMI para gaming de nueva generación.

vía HDMI para gaming de nueva generación. Configuración optimizada para deportes con Motion Rate 240 activado para eliminar el desenfoque de movimiento en transmisiones deportivas.

Compatibilidad con asistentes de voz:

Amazon Alexa — control por voz mediante altavoz Amazon Echo compatible en el hogar.

— control por voz mediante altavoz Amazon Echo compatible en el hogar. Google Assistant — nativo del sistema operativo Google TV.

— nativo del sistema operativo Google TV. Apple HomeKit — integración con ecosistema Apple para hogares que gestionan dispositivos smart desde iPhone o iPad.

— integración con ecosistema Apple para hogares que gestionan dispositivos smart desde iPhone o iPad. AirPlay — transmisión directa desde dispositivos Apple sin cables adicionales.

Conectividad completa:

Puertos HDMI — para conexión de consolas, decodificadores, reproductores Blu-ray y receptores AV.

— para conexión de consolas, decodificadores, reproductores Blu-ray y receptores AV. Puertos USB — para reproducción multimedia desde memorias USB y discos duros externos.

— para reproducción multimedia desde memorias USB y discos duros externos. WiFi integrado — compatible con redes 2.4 GHz y 5 GHz para streaming de alto bitrate.

— compatible con redes 2.4 GHz y 5 GHz para streaming de alto bitrate. Bluetooth — para conexión con audífonos, teclados, controles gaming y altavoces inalámbricos.

Forma de envío en Walmart y garantía de TCL

El producto se comercializa y despacha directamente por Walmart con cobertura nacional. Compras superiores a $499 pesos aplican para envío gratuito. Los compradores pueden optar por el servicio Pickup (recolección en sucursal sin costo) o pagar en efectivo generando la orden desde el sitio web y liquidándola en tienda física antes del despacho. La entrega está estimada entre 7 y 15 días hábiles posteriores a la confirmación de la orden.

TCL ofrece para su línea 2025 QLED una garantía oficial de 24 meses (superior al estándar típico de 12 meses del segmento) que cubre defectos de fábrica del panel QLED, los componentes electrónicos y el control remoto. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre que el televisor conserve el empaque original y no presente daños atribuibles al uso posterior a la entrega.

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