Los aromas en tendencia para este verano 2026, según perfumerías especializadas

¿Alguna vez te has aplicado perfume por la mañana y, unas horas después, parece que el aroma desapareció por completo? La respuesta no siempre está en la fragancia.

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Durante el verano, el calor, la humedad e incluso la lluvia pueden cambiar la forma en que un perfume evoluciona sobre la piel, haciendo que algunas notas se desvanezcan más rápido que otras.

Por ello, elegir un perfume acorde con la temporada puede marcar la diferencia; especialistas en perfumería coinciden en que este verano 2026 las notas tropicales dominarán las tendencias, gracias a su frescura, ligereza y capacidad para transmitir una sensación de vacaciones desde la primera aplicación.

Aromas verano 2026 Expertos en perfumería revelan por qué el coco y el mango serán los aromas favoritos del verano 2026. (Oleksandra Yagello/Getty Images)

El coco y el mango serán los protagonistas del verano

Si hay dos aromas que prometen conquistar la temporada son el coco y el mango; de acuerdo con especialistas de la casa perfumista Perfumérica, estas notas destacan por su equilibrio entre frescura, calidez y versatilidad, cualidades que las convierten en una de las principales apuestas para los meses más cálidos del año.

Mientras el coco aporta una sensación cremosa, envolvente y relajante que recuerda a la playa, el mango ofrece un perfil jugoso, vibrante y lleno de energía, juntos evocan paisajes tropicales, días soleados y un estilo de vida relajado.

La tendencia no solo se observa en México, pues, expertos consultados por InStyle señalan que las frutas tropicales, especialmente el mango, junto con acordes de coco, figuran entre las familias olfativas favoritas para el verano 2026 por la sensación de frescura y escapismo que transmiten.

Cinco perfumes que capturan el aroma del coco tropical

Coco Tropic, de Perfumérica

Si buscas un perfume que huela a vacaciones, Coco Tropic es una de las opciones más atractivas de la temporada.

Su salida combina bergamota, limón, pimienta rosa y sal de mar, mientras que el corazón revela notas florales de jazmín, iris y tuberosa.

El fondo, protagonizado por coco cremoso, vainilla, haba tonka y ámbar, aporta una sensación cálida y envolvente que permanece durante horas.

¿Cuándo usarlo?

• Días soleados.

• Vacaciones.

• Salidas al aire libre.

• Tardes de verano.

Otras opciones con aroma a coco

• Tom Ford Soleil Blanc

• Maison Margiela Replica Beach Walk

• Juliette Has a Gun Lust for Sun

Aromas en tendencia Verano 2026 Expertos en perfumería revelan por qué el coco y el mango serán los aromas favoritos del verano 2026. (Perfumérica)

Tres perfumes con mango que huelen a verano

Mango Eau de Parfum, de Perfumérica

Los perfumes frutales siguen ganando protagonismo y Mango Eau de Parfum es una muestra de ello.

Su perfil olfativo destaca por un aroma jugoso, fresco y tropical, ideal para quienes buscan una fragancia ligera que acompañe los días de calor sin resultar invasiva.

¿Cuándo usarlo?

• Uso diario.

• Universidad.

• Oficina.

• Reuniones casuales.

• Tardes cálidas.

Otras alternativas con notas de mango

• Vilhelm Parfumerie Mango Skin

• Miu Miu Fleur de Lait

• Phlur Dragon Fruit

Aromas en tendencia Verano 2026 Expertos en perfumería revelan por qué el coco y el mango serán los aromas favoritos del verano 2026.

¿Cómo hacer que tu perfume dure más en temporada de lluvias?

Muchas personas creen que la lluvia elimina el perfume, pero en realidad la humedad modifica la manera en que una fragancia se desarrolla sobre la piel.

Especialistas consultados por The Fragrance Foundation recomiendan aplicar el perfume sobre la piel limpia e hidratada, ya que una buena hidratación ayuda a fijar mejor las moléculas aromáticas y prolongar su duración.

También aconsejan rociarlo en los puntos de pulso, como el cuello, detrás de las orejas, las muñecas y la parte interna de los codos, donde el calor corporal favorece una liberación gradual del aroma.

Otro error frecuente es frotar las muñecas después de aplicar la fragancia; de acuerdo con expertos en perfumería, este hábito altera la evolución natural de las notas olfativas y puede modificar el aroma original; lo mejor es dejar que el perfume se seque de manera natural.

Para los días cálidos y lluviosos, los especialistas también recomiendan elegir fragancias con notas tropicales, cítricas o florales, como coco, mango, flores blancas o bergamota, ya que suelen ofrecer una sensación de frescura y adaptarse mejor a las condiciones propias del verano.

Las notas de coco y mango no solo evocan playas, vacaciones y días soleados; también se han convertido en dos de las familias olfativas favoritas de la temporada por su frescura, versatilidad y personalidad.

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