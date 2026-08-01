Cae el tercer implicado en el asesinato del estudiante Alberto Sandoval; así ocurrió la detención

A poco más de dos semanas del asesinato de Alberto Sandoval Pérez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de un tercer presunto implicado en el crimen ocurrido en un transporte público de Valle de Chalco.

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Con esta captura, ya son tres las personas investigadas por el homicidio del joven de 21 años.

Días atrás, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó la detención de un hombre y una mujer señalados por su presunta participación en el caso.

¿Quién es el tercer detenido por el asesinato de Alberto Sandoval?

La FGJEM identificó al detenido como Cristian Daniel “N”, quien fue asegurado sobre la carretera federal México-Pachuca mientras presuntamente llevaba consigo varios envoltorios con aparentes narcóticos.

Tras su captura, fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer por completo el homicidio.

#Detenido



Elementos de la #FiscalíaEdoméx aprehendieron a Cristian Daniel “N” por su probable participación en el homicidio de un masculino, que se registró el 16 de julio de 2026, cuando la víctima viajaba a bordo de una unidad de transporte público, los hechos se registraron… pic.twitter.com/o1FjeyyBhN — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 1, 2026

¿Cómo murió Alberto Sandoval?

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, Alberto Sandoval fue asesinado el pasado 16 de julio cuando viajaba a bordo de una unidad de transporte público que circulaba a la altura de la colonia Santa Catarina Yecahuizot, en el municipio de Valle de Chalco.

Las investigaciones señalan que Cristian Daniel “N”, junto con otro hombre y una mujer, abordó el autobús haciéndose pasar por pasajero.

Una vez dentro de la unidad, los presuntos responsables sacaron un arma de fuego para despojar de sus pertenencias a los usuarios.

Durante el asalto, Alberto Sandoval, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, habría intentado resistirse al robo.

Según la carpeta de investigación, el sujeto que portaba el arma le disparó, provocándole la muerte, para después escapar junto con sus cómplices.

Autoridades investigan banda dedicada al robo en transporte público

Como parte de las indagatorias, la FGJEM informó que logró identificar a un grupo delictivo presuntamente dedicado al robo a pasajeros del transporte público que opera principalmente sobre la carretera México-Puebla, utilizando un modus operandi similar al registrado en el asesinato del universitario.

Derivado del seguimiento, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México ubicaron un vehículo que habría sido utilizado como “muro” durante la huida de los agresores.

Este operativo permitió la captura de Fausto “N” y María Luisa “N”, quienes ya fueron puestos a disposición de las autoridades y forman parte de las investigaciones relacionadas con el homicidio de Alberto Sandoval.

Con la detención de Cristian Daniel “N”, las autoridades mexiquenses suman tres personas presuntamente involucradas en el caso, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados.

💔🎮 Un cuarto lleno de sueños que quedaron pausados#EnExclusiva, José Alberto Sandoval nos abrió las puertas de su hogar para recordar a Alberto Sandoval González, mejor conocido como "Betito", su hijo de 21 años y un joven trabajador a quien la delincuencia le arrebató la… pic.twitter.com/zV2sLvbfd3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 22, 2026

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