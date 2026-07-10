Galaxy S26, S26 Plus o S26 Ultra: la guía de Samsung para no equivocarte al elegir el celular que más te conviene

Samsung presentó su línea Galaxy S26, compuesta por tres modelos: Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra. Los tres celulares comparten funciones de inteligencia artificial bajo el nombre Galaxy AI, pero se diferencian en tamaño de pantalla, cámara, batería, procesador y precio.

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¿En qué se diferencian el Galaxy S26, el S26+ y el S26 Ultra?

Los tres modelos de Samsung Galaxy presentan pantallas ligeramente diferentes, siendo el Galaxy S26 el más pequeño y liviano de los tres modelos y el Galaxy S26 Ultra es el más grande de todos.

El Samsung Galaxy S26 es descrito por la marca como “un elegante celular inteligente de tamaño compacto con rendimiento confiable y funciones inteligentes de IA”. Tiene una pantalla de 6.3 pulgadas con resolución FHD+ Dynamic AMOLED 2X de 2340 x 1080, pesa 167 gramos y su batería es de 4300 mAh, con hasta 30 horas de reproducción de video. Su procesador es un Exynos 2600 personalizado para Galaxy.

El Galaxy S26+ cuenta con una pantalla de 6.7 pulgadas con resolución QHD+ Dynamic AMOLED 2X de 3120 x 1440, pesa 190 gramos y tiene una batería de 4900 mAh, con hasta 31 horas de reproducción de video. Su procesador también es el Exynos 2600 personalizado para Galaxy.

El Galaxy S26 Ultra, en tanto, tiene una pantalla de 6.9 pulgadas con resolución QHD+ Dynamic AMOLED 2X de 3120 x 1440, pesa 214 gramos y tiene la batería más grande, de 5000 mAh, con hasta 31 horas de reproducción de video. A diferencia de los otros dos modelos, su procesador es un Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy. Este modelo, además, cuenta con S Pen.

¿Qué diferencias hay en cámara entre los tres modelos de Samsung Galaxy S26?

En cuanto a cámaras, el Galaxy S26 y el Galaxy S26+ comparten las mismas especificaciones: cámara gran angular de 50 MP, ultra gran angular de 12 MP, teleobjetivo de 10 MP y cámara frontal de 12.0 MP, con zoom óptico 3x, zoom óptico de calidad 2x y zoom digital de hasta 30x.

El Galaxy S26 Ultra, en cambio, se diferencia por una cámara gran angular de 200.0 MP, ultra gran angular de 50 MP, teleobjetivo de 50/10 MP y cámara frontal de 12 MP, con zoom óptico 3x y 5x, zoom óptico de calidad 2x y 10x, y zoom digital de hasta 100x.

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